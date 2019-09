Marie-Nicole Lemieux est l'invitée du jour

, © Radio France / M.G

Sortie CD : "Mer(s)", chez Erato

Les Sea Pictures d’Elgar ont été une des grandes découvertes de mes années de conservatoire. Je me rappelle de l’émotion que j’ai ressentie. J’ai mis 1 semaine à m’en remettre ! C’est de la musique tellement grandiose avec son côté anglais. C’est d’une réelle douceur et d’une grande finesse . C’est une œuvre très exigeante car cela demande une voix de contralto assez large, avec un orchestre très présent parfois. Il faut tout donner ! Marie-Nicole Lemieux

Accompagnée de l'Orchestre National de Bordeaux et du Chœur de l'Opéra National de Bordeaux dirigés par Paul Daniel, Marie-Nicole Lemieux chante des mélodies de la fin du XIXe siècle, toutes inspirées par l'élément aquatique : les Sea Pictures d'Edward Elgar, le Poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson, et La mer de Victorin Joncières. Cette dernière pièce est d'ailleurs un premier enregistrement mondial ; mais surtout, une belle découverte.

Prochains concerts

Les 14 et 19 septembre, 30 octobre, 2, 5, 6, 8, 9 et 13 novembre 2019 à l’Opéra Bastille, à Paris : Madame Butterfly de Puccini, dans le rôle de Suzuki, dans la mise en scène de Robert Wilson.

: Madame Butterfly de Puccini, dans le rôle de Suzuki, dans la mise en scène de Robert Wilson. Le 18 septembre 2019 à l'Auditorium de Radio France, à Paris : Les Nuits d’été de Berlioz (Le Carnaval romain : Ouverture / Les Nuits d’été / La Symphonie fantastique), accompagné par l’Orchestre National de France, avec Emmanuel Krivine à la direction.

Ecoutez ce concert en direct sur France Musique.