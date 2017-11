Marie Lavandier directrice du Louvre-Lens et Sibylle Emerit, commissaire, présentent "Musique ! Echos de l’Antiquité"

Les invitées

Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens

Sibylle Emerit, égyptologue, chercheuse au CNRS et commissaire de l'exposition.

Avec la musique comme fil conducteur, embarquez pour un voyage inédit et passionnant à la découverte des grandes civilisations de l'Antiquité : l'Orient, l'Égypte, la Grèce et Rome.

Miraculeusement préservés, des vestiges d'instruments de musique, des bribes de notations musicales et de magnifiques représentations de musiciens nous mettent à l'écoute de 3000 ans d'histoire. Des tablettes mésopotamiennes aux reliefs monumentaux romains, en passant par les papyrus et sarcophages égyptiens ainsi que les vases grecs, l'exposition rassemble près de 400 oeuvres d'une grande diversité. Pour la première fois, découvrez des mondes sonores à jamais disparus et écoutez le plus ancien chant connu à ce jour dans le monde !

Musée du Louvre-Lens, 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens.

Ouvert tous les jours de 10 heures à 18 heures sauf le mardi.

Programmation musicale des invitées

♫ Sketch "La Circulation à Rome"

Jean Yanne et Paul Mercey (voix)

♫ Giuseppe Verdi

Aïda : Acte II, “Marche triomphale”

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Claudio Abbado (direction)

♫ Ali Akbar Khân Sheyda

Tasnif del-e Sheydâ

Mohammad Motamedi (chant), Sina Jahanabadi (vièle kamanche), Azad Mizapour (luth tar), Ali Rahimi (tambour)

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée - “Marche des prêtres”

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

♫ Anonyme

1er Hymne Delphique à Apollon

Atrium Musicae de Madrid, Gregorio Paniagua (direction)

♫ Anonyme

Krousis

Conrad Steinmann (aulos)

♫ El Tanbura

Between the desert and the sea

El Tanbura

