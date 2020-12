Marie-Laure Garnier, soprano

La soprano Marie-Laure Garnier est lauréate du concours Voix des Outre-Mer et du Festival d'Aix en Provence. Engagée au service d’autrui, la jeune chanteuse aux riches facettes évoque ce matin ses projets musicaux et futurs concerts en France.

Marie-Laure Garnier débute par la flûte traversière à l'âge de quatorze ans au conservatoire de Paris, un an après c'est définitivement vers le chant qu'elle se tourne. Révélation Classique ADAMI, et lauréate HBSC, à l’opéra, on découvre la prometteuse soprano dans des rôles hauts en couleurs tels que La Cantatrice dans Reigen de Boesmans, Tosca de Puccini, Gerhilde dans La Walkyrie de Wagner et Ygraine dans Ariane et Barbe Bleue de Dukas au Capitole de Toulouse.

On la retrouve également au Capitole de Toulouse et à l’Opéra Royal du Château de Versailles dans Platée de Rameau.

Marie-Laure Garnier est nommée « Jeune Talent d’Outre-Mer 2019 » et remporte le Prix Voix des Outre-Mer 2019.

Un amour pour le duo et la musique de chambre

L’artiste affectionne particulièrement le Lied et la Mélodie. Déployer une palette de couleurs, raconter, servir et incarner le verbe, voilà autant d’attentions qui nourrissent son chant. Elle se produit aux côtés de partenaires de choix tels Adam Laloum, Anne Le Bozec, Mary Olivon, Célia Oneto Bensaid, Tristan Raës, Jonas Vitaud, notamment au Festival d'Aix en Provence.

Après un brillant Prix de chant, elle obtient un Diplôme d’Artiste Interprète ainsi qu’un Master de Musique de Chambre.

Marie-Laure Garnier est lauréate du Concours International de chant de Mâcon en 2014, de la Fondation Cziffra en 2015. Au Concours Nadia et Lili Boulanger 2017, la soprano remporte le prix de la Mélodie Française aux côtés de la pianiste Célia Oneto Bensaid.

Artiste engagée, la Musique en tant que vecteur de lien social

Outre son amour pour la scène, Marie-Laure Garnier est une artiste relais, engagée au service d’autrui au travers d’actions socio-culturelles. En effet, en partenariat avec la Philharmonie de Paris et le Festival d’Aix-en-Provence, elle anime de nombreuses médiations culturelles auprès de publics n’ayant pas accès à la musique dite classique.

Elle organise régulièrement des ateliers de chant choral dans des établissements scolaires et dans des entreprises, par ailleurs elle a dirigé le chœur gospelThe Sharing Singers avec qui elle a donné de nombreux concerts notamment auprès de personnes isolées (maisons de retraite et maisons médicalisées).

Prochains concerts de Marie-Laure Garnier