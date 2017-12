Marie-Ange Nguci est l'invitée de Saskia de Ville

L'invité

Le répertoire de Marie-Ange Nguci est très large, s’étendant des baroques, classiques et romantiques, jusqu’aux grandes œuvres de la musique contemporaine.

En 2011, la pianiste franco-albanaise entre au Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe de Nicholas Angelich : brillantissime première année qui lui suffit pour obtenir sa licence avec mention Très Bien. Suivent deux années sous la conduite de Denis Pascal et Laurent Cabasso . En 2014, à 16 ans, elle obtient son Master avec mention Très Bien à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP). Le Diplôme d’Artiste Interprète s’y ajoute en juin 2016, le Master de Pédagogie-Piano et le C.A. Elle a été admise en Doctorat d’Interprète en 2017.

Une année passée à l’Universität für Musik und Darstellende Kunst de Vienne lui permet d’étudier la direction d’orchestre.

L’univers de Marie-Ange Nguci ne se limite pas au piano. C’est par le violoncelle et l’orgue qu’elle est venue à la musique et ce dernier instrument, à l’évidence cher à son cœur, demeure présent dans son activité.

Le talent de Marie-Ange a été reconnu dès son premier concours, lorsqu’elle obtient le Premier Prix du Concours International de Lagny-sur-Marne en 2011. En août 2015, elle remporte à New York le Premier Prix du MacKenzie Awards International Piano Competition. Elle est également lauréate de la Fondation L’Or du Rhin, l’ADAMI, la Fondation Meyer, la French American Piano Society, l’International Academy of Music in the Principalty of Liechtenstein, la Yamaha Music Foundation. Elle reçoit le Prix Charles Oulmont 2016, et est lauréate du projet « L’Europe du Piano ».

Programmation musicale de l'invité

♫ Jean-Sébastien BACH / Ferruccio BUSONI

Chaconne d’après la partita en ré mineur pour violon seul BWV 1004

Marie-Ange Nguci (piano)

MIRARE 2017

♫ Frédéric CHOPIN

Introduction et Rondo en mi bémol majeur op. 16

Marie-Ange Nguci (piano)

Emission "Génération Jeunes Interprètes" Octobre 2017