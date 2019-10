Marie-Agnès Gillot est l'invitée du jour

De l'étoile à la chorégraphe

Née en Normandie, Marie-Agnès Gillot quitte Caen à 9 ans pour l'école de danse de l'Opéra de Paris, qu'elle ne quittera qu'en 2018, pour ses 42 ans. Entre-temps, elle est nommée étoile, marque durablement le monde de la danse, et s'adonne également à la chorégraphie, encouragée dans ce domaine par Pina Bausch. Depuis, elle n'a pas arrêté de danser : cette année, elle crée six spectacles - dont un est déjà passé - à la Seine Musicale et danse dans Magma, une pièce réalisée avec Christian Rizzo et Andrès Martin, danseur-chorégraphe de flamenco.

La musique m'éveille, la musique m'augmente, me met en mouvement. J'ai besoin de la musique.

