Mariana Flores est l'invitée du jour

Sortie CD : Dowland, "Whose heavenly touch", avec Hopkinson Smith

Dès les premières répétitions, nous avons été en larmes. Cette musique nous a mis dans un état d’ésotérisme, il y a quelque chose de magique et de très mystique. Mariana Flores

Un nouveau disque intime à seulement deux instruments, le luth et la voix, qui s'ajoute à la discographie déjà riche de Mariana Flores. On a l'habitude de la voir dans les grandes productions latines de Leonardo García Alarcón et sa Cappella Mediterranea ; ce coup-ci, elle est seule avec Hopkinson Smith, sur les partitions anglaises de John Dowland. "Nous ne voulions pas présenter un récital de chanteuse accompagnée d’un luthiste. Nous voulions dégager de nouvelles émotions dans la communion parfaite du luth et du chant", écrit la chanteuse.

Grâce à Sting, John Dowland n’est plus un inconnu ! Mariana Flores

