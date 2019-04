Marc Minkowski et Olivier Py sont les invités de Musique Matin

Opéra Manon (Jules Massenet)

5 au 14 avril à l’Opéra National de Bordeaux

7 au 21 mai à l'Opéra Comique

, © Création Opéra Comique 2019

Synopsis

Inspiré du fameux (et scandaleux) Manon Lescaut publié 150 ans auparavant par l’Abbé Prévost, Manon, opéra-comique en cinq actes, remporta, dès sa création en 1884, un succès du public qui ne s’est jamais démenti à tel point que l’héroïne de Jules Massenet ne tarda pas à s’imposer, aux côtés de la Carmen de Bizet, parmi les plus populaires du répertoire lyrique français.

Il est vrai que la destinée contrariée de Manon et de son infortuné soupirant, le Chevalier des Grieux, cruelle et bouleversante, est le prétexte idéal à une débauche d’airs de toute beauté, à travers lesquels Massenet s’impose comme l’« historien musical de l’âme féminine », pour reprendre les mots de Debussy…

, © GTG / Carole Parodi

Après une première rencontre pour Pelléas et Mélisande en 2007, Marc Minkowski retrouve Olivier Py dans cette production créée à Genève en 2016, dans un décor d’hôtels borgnes et de néons crus : portée par un duo de chanteurs superlatif – la soprano américaine Nadine Sierra, nouvelle superstar du chant lyrique, et l’époustouflant ténor Benjamin Bernheim –, Manon redevient ici une héroïne tragiquement moderne, qui, comme Lulu, rêve de conquérir un monde qui la rejette.

à lire aussi article Marc Minkowski reconduit jusqu’en 2022 à la tête de l'Opéra de Bordeaux

Distribution

Marc Minkowski , direction musicale

, direction musicale Olivier Py, mise en scène

Création au Grand Théâtre de Genève en 2016

Prochaine actualité de Olivier Py

Festival d'Avignon du 4 au 23 juillet

Le programme du directeur Olivier Py fait la part belle aux auteurs contemporains tel Pascal Rambert. D’une odyssée à l’autre, de celle d’Homère, huit siècles avant notre ère, à celle des migrants aujourd’hui : tel sera le fil de la 73e édition du Festival d’Avignon.

Prochaines actualités de Marc Minkowski, directeur musical de l'Opéra National de Bordeaux

3 au 5 mai : 13e édition de l'opération "Tous à l'opéra"

Ballet "Notre-Dame de Paris" du 1er au 9 juillet

Programmation musicale

Jules MASSENET

Manon : Prélude

Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Marc Minkowski

(enregistrement live)

Jules MASSENET

Manon : Adieu notre petite table

Nadine Sierra, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Marc Minkowski

(enregistrement live)

Jules MASSENET

Manon : Ah fuyez douce image

Benjamin Bernheim, Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Marc Minkowski

(enregistrement live)