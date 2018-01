"L'Amérique, la rupture et l'interprétation : les liens étroits entre Serge Rachmaninov et Philip Glass"

Les invités

Echoes (sortie le 5 janvier 2018)

Entre Rachmaninov et Philip Glass, 60 ans d’écart et peu de choses en commun, a priori. Il y a l’Amérique bien sûr, le pays de Philippe Glass où le compositeur Russe choisi de finir sa vie d’exil. Rentre aussi en résonnance la distance entretenue par chacun avec le courant dominant de son temps. Mais la pianiste Vanessa Benelli Mosell et le violoncelliste Henri Demarquette vont un peu plus loin avec ce programme à quatre mains rapprochant l’intensité, l’expression mais aussi le drame intérieur et la spiritualité des deux compositeurs. Pour dialoguer avec la Sonate pour piano et violoncelle Opus 19 de Rachmaninov, le duo a choisi plusieurs pièces des œuvres majeures de Glass que sont Glassworks ou la bande originale de The Hours (The Poet Acts).Et l’on est surpris de voir le jeu d’échos fonctionner si pleinement. Un jeu qui restitue à la fois le projet musical et l’entente de chacun des deux interprètes.

Programmation musicale des invités

♫ Serge RACHMANINOV

The Secret Night op.4 n°3 - Lento

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018

♫ Claude DEBUSSY

Préludes Livre 1 L 117 : I. Danseuses de Delphes

Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018

♫ Maurice RAVEL

Habanera

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

LIVE 25 ans du carrefour de Lodéon

♫ Kurt WEILL

Lady in the dark : The Saga of Jenny

Raquel Camarinha (Soprano) et Yoan Hereau (Piano)

Concert donné en avril 2014 Maison de Radio France

♫ Karlheinz STOCKHAUSEN

Klavierstück XII : 3 examens d'après Donnerstag aus Licht : Examen n°2

Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2016

♫ Philip GLASS

Tissue No. 7

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018

♫ Serge RACHMANINOV

Sonate op.19 : IV. Allegro mosso

Henri Demarquette (violoncelle), Vanessa Benelli-Mosell (piano)

DECCA 2018