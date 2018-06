Marc Mauillon et Louis-Noël Bestion de Camboulas sont les invités de Musique Matin

8h05-08h30 : Marc Mauillon

Marc Mauillon est né à Montbéliard en 1980.

Par l’étendue et la singularité de son répertoire, son timbre si reconnaissable et sa diction ciselée, Marc Mauillon occupe une place toute personnelle sur la scène lyrique actuelle. Tantôt baryton, tantôt ténor, ce caméléon déploie et adapte ses couleurs au gré des musiques et des personnages qu’il rencontre.

Cette saison il retourne à l’Opéra Comique à Paris pour Miranda d’après Purcell (R. Pichon / K. Mitchell) ainsi que pour 2 récitals, puis sera à Caen pour la reprise d’Alcione de Marais (J. Savall / L. Moaty). Il retrouvera les Arts Florissants pour la Selva Morale de Monteverdi en tournée, les Cris de Paris pour un Israël en Egypte de Haendel au Mexique, Angélique Mauillon pour plusieurs récitals en France, Suisse et Pays-Bas. Il sera à Salzburg avec M. Minkowski pour une Périchole, chantera son programme Songline à Munich, Varsovie et Rouen. Enfin le printemps 2018 verra la parution d’un nouvel enregistrement : les Leçons de Ténèbres de Lambert (premier cycle de 1662-63) pour la première fois au disque (Harmonia Mundi).

Depuis 2014, Marc Mauillon est professeur au Pôle Sup 93 (Aubervilliers/ La Courneuve).

Actualité

Marc Mauillon a sorti l'album “Leçons de Ténèbres de Lambert” le 09 mars 2018 chez Harmonia Mundi.

Si les Leçons de Ténèbres de Charpentier, Couperin et Lalande nous sont bien connues, rares sont les musiciens qui ont osé se mesurer à celles de Michel Lambert en raison de sources pour le moins énigmatiques. C’est désormais chose faite à l’occasion de cette première collaboration soliste de Marc Mauillon avec harmonia mundi. Auteur d’une restitution inédite, il dévoile aujourd’hui avec brio ces toutes premières Leçons de l’histoire des Offices des Ténèbres en France. Une expérience intense, portée par un continuo aussi complice qu’exceptionnel.

Concerts

13 juillet 2018 dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Luxeuil-les-Bains

dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Luxeuil-les-Bains 14 juillet 2018 dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Faucogney-et-la-Mer

dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Faucogney-et-la-Mer 18 juillet 2018 dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Fougerolles

dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Fougerolles 20 juillet 2018 dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Melisey

dans le cadre du Festival Musique et Mémoire à Melisey 03 août 2018 dans le cadre du Festival Musique en Sol à Paunat

dans le cadre du Festival Musique en Sol à Paunat 07 août 2018 dans le cadre du Festival Fêtes musicales de l'Aubrac à Saint-Symphorien-des-Bois

dans le cadre du Festival Fêtes musicales de l'Aubrac à Saint-Symphorien-des-Bois 08 août 2018 dans le cadre du Festival Fêtes musicales de l'Aubrac à Cantoin

dans le cadre du Festival Fêtes musicales de l'Aubrac à Cantoin 11 août 2018 dans le cadre du festival Musique Baroque en Tarentaise Le Bois-d'Oingt

dans le cadre du festival Musique Baroque en Tarentaise Le Bois-d'Oingt 27 août 2018 à la Chapelle Corneille à Rouen

♫ Programmation musicale Marc Mauillon

Michel LAMBERT

Première leçon du premier jour : I. Incipit Lamentatio Jeremiae + II. Beth. Plorans...

Marc Mauillon, Myriam Rignol, Thibaut Roussel, Marouan Mankar-Bennis

CD 01 - Pl.01 + 02

HARMONIA RECORDS 2018

Michel LAMBERT

Seconde Leçon de Ténèbres pour le Vendredi Saint : Aleph. Quomodo obscuratum est aurum

Marc Mauillon, Myriam Rignol, Thibaut Roussel, Marouan Mankar-Bennis

CD 02 - Pl. 06

HARMONIA RECORDS 2018

PEROTIN

Alleluia, nativitas gloriose Virginis Marie

Ensemble Gilles Binchois, Dominique Vellard

CD 01 - Pl.01

HARMONIC RECORDS 1986

ANONYME

D’amour vient mon chant et mon plour

Marc Mauillon

CD 01 - Pl. 21

SON AN ERO 2016

Jean-Baptiste BESARD

Beaux yeux qui voyes clairement - pour soprano et basse continue

Céline Scheen, Eduardo Eguez

CD 01 - Pl. 03

FLORA 2010

08h30 - 08h55 : Louis-Noël Bestion de Camboulas

Né en 1989, Louis-Noël Bestion de Camboulas étudie l’orgue, le clavecin, la musique de chambre et la direction, aux conservatoires supérieurs de Lyon et Paris. Il reçoit notamment l’enseignement de Louis Robilliard, Jan-Willem Jansen, Michel Bourcier, Nicolas Brochot, François Espinasse, Yves Rechsteiner, Olivier Baumont et Blandine Rannou.

En avril 2017 paraît son premier disque solo au clavecin et à l’orgue autour de Johann-Sebastian Bach et de ses précurseurs (Buxtehude, Fischer, Böhm), dans le label Ambronay Editions, disque enregistré sur l’orgue D. Thomas de Ciboure.

En mars 2018 paraît son second disque solo enregistré à l’orgue de St François à Lausanne, avec des œuvres de Fauré, Debussy, Alain, Florentz et Robin, dans le label Ligia.

Il co-crée et dirige depuis 2010 l’ensemble Les Surprises, spécialisé dans le répertoire vocal et instrumental des XVIIe et XVIIIe siècles. Les Surprises est « ensemble associé au label Ambronay Editions » (trois disques parus, deux à paraître) et « ensemble en résidence au festival baroque de Pontoise ». Louis-Noël se produit avec celui-ci en France, Belgique, Allemagne, Italie et Palestine.

Il a également travaillé auprès des chefs tels que Hervé Niquet, Arie Van Beck, Roberto Forés-Veses. Pour son travail de recherche sur ces les compositeurs François Rebel et François Francœur, il a été lauréat de la Bourse déclics jeunes de la Fondation de France. Il dirigera en 2018 la re-création mondiale de l’opéra Issé d’André-Cardinal Destouches.

Louis-Noël Bestion de Camboulas est artiste en résidence à la Fondation Royaumont en tant qu’organiste sur l’orgue Cavaillé-Coll de la fondation.

Actualités

“Mysterien Kantaten” sorti le 25 mai 2018 chez Ambronay Editions est le dernier disque de Louis-Noël Bestion de Camboulas

Nouvellement associés au label Ambronay Éditions, Louis-Noël Bestion de Camboulas et ses Surprises sondent avec sensibilité les mystères de la vie et de la mort. Après trois CD consacrés à la musique française, ce nouveau programme intitulé Mysterien Kantaten ouvre la malle aux trésors des cantates sacrées allemandes de Buxtehude, Bruhns et Bernhard. Un programme envoûtant où les timbres suaves des Surprises accompagnent avec délicatesse les voix de Maïlys de Villoutreys et Etienne Bazola.

L’ensemble Les Surprises se produira le vendredi 29 juin dans le cadre du festival Les Flâneries Musicales de Reims

Au programme :

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Desolatione desolata est, H 380 (extraits des Méditations pour le Carême)

Marc-Antoine Charpentier : Sictut pullus hirundinis, H 381 (extraits des Méditations pour le Carême)

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) : Motet à trois voix O piissima, o sanctissima, C 135

Marin Marais (1656-1728) : Tombeau de M. de Lully

Sébastien de Brossard (1655-1730) : Motet pour basse O plenus irarum dies

Johann Jakob Froberger (1616-1667) : Tombeau sur la Mort de M. de Blancroche

Sébastien de Brossard : Motet à trois voix O Domine, qui refugium

Robert de Visée (v. 1650-1665 - après 1732) : Tombeau des Mesdemoiselles de Visée

Sébastien de Brossard : Motet à deux voix Salve rex Christe

Marc-Antoine Charpentier : Tenebrae factae Sunt, H 129 (extraits des Méditations pour le Carême)

Marc-Antoine Charpentier : Stabat mater dolorosa, H 15 (extraits des Méditations pour le Carême)

Concerts

vendredi 29 juin 2018 à 16h dans le cadre du festival Flâneries Musicales de Reims (51)

vendredi 6 juillet 2018 à la Cathédrale de Besançon

mercredi 18 juillet 2018 à 20h dans le cadre du Festival Radio France Montpellier (34)

vendredi 20 juillet 2018 à 19h30 dans le cadre du Festival de Saintes (17)

dimanche 29 juillet 2018 à la Cathédrale de Saint Malo

mardi 7 août 2018 dans le cadre du Festival Bach en Combrailles (63)

jeudi 23 août 2018 à 15h dans le cadre du Festival de Sablé (72)

vendredi 31 août 2018 à 21h dans le cadre du Festival Sinfonia en Périgord, Périgueux (24)

dimanche 16 septembre 2018 à 17h : Lyrique tragédie, avec Véronique Gens, Festival d’Ambronay (01)

vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise (95)

samedi 13 octobre 2018 à 20h à l’Opéra royal de Versailles (78)

vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise (95)

vendredi 16 novembre 2018 à 20h30 à l’Auditorium du Louvre (75)

♫ Programmation musicale Louis-Noël Bestion de Camboulas

Dietrich BUXTEHUDE

Klag Lied op.76 n°2

Maïlys de Villoutrays, Ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas

CD 01 Pl. 02

AMBRONAY EDITIONS 2018

Johann Adam REINCKEN

Hortus Musicus : Sonate n°1 pour 2 violons, basse de viole et basse continue en la maineur : II. Allemande

Ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas

CD 01 Pl. 09

AMBRONAY EDITIONS 2018

Nadia BOULANGER

Soleils couchants

Nicole Cabell, Lucy Mauro

CD 02 Pl. 01

DELOS

Miles DAVIS

Ascenseur pour l’échafaud : Nuit sur les Champs-Elysées (Take 1)

CD 01 Pl. 01

FONTANA 1958