Marc Feldman, administrateur général, et Grant Llewellyn, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Bretagne

À partir de janvier 2018, l’Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) se produira dans le Couvent des Jacobins, Centre des Congrès de Rennes Métropole.

Les premiers concerts inauguraux de l’OSB au Couvent des Jacobins auront lieu les 10 et 11 janvier 2018. C'est la Neuvième Symphonie de Beethoven, qui a été choisie pour inaugurer le grand auditorium du Couvent des Jacobins . C’est avec un chœur de plus d’une centaine de chanteurs, issus des ensembles vocaux Résonance, Vibrations, Kamerton et des chanteurs du BBC National Chorus of Wales et du chœur Mélisme(s), que les musiciens de l’OSB sous la direction de Grant Llewellyn, interpréteront cette grande œuvre du répertoire symphonique.

Une nouvelle salle va nous permettre de créer notre propre son

Programmation des invités

♫ Erwan HAMON

Banian's jig (Cercle circassien)

Janick Martin, Orchestre Symphonique de Bretagne, Aurélien Azan Zilienski (direction)

COOP BREITZ

♫ Maurice RAVEL

Le tombeau de Couperin - version pour orchestre : III. Menuet

Orchestre de Bretagne, Claude Schnitzer (direction)

TIMPANI

♫ William MATHIAS

Celtic danses

Orchestre Symphonique de Bretagne, Grant Llewellyn (direction)

SON INVITE

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano n°27 en Si bémol Maj K 595 : III. Allegro

François Dumont (piano et direction), Orchestre Symphonique de Bretagne

ORCHESTRE DE BRETAGNE