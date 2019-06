Manu Dibango est l'invité de Musique matin

Tout au long de ses 60 années de carrière, Manu Dibango a toujours cherché à abolir les frontières qui peuvent exister entre les différents styles de musique. Ce qui donne à sa musique et à ses spectacles une coloration toute particulière. Ce tempérament de nomade l’ amène aujourd’hui à proposer au public un spectacle inédit, « Safari Symphonique ». Safari Symphonique est un voyage à travers les racines de la musique noire venue d’Afrique, un savant mélange de rythmes traditionnels de son Cameroun natal et des sonorités jazzy, les sons de la forêt équatoriale, le souffle du vent du désert qui vont à la rencontre de la pure tradition de la musique classique européenne. Safari Symphonique est une véritable fusion de deux orchestres : celui de Manu Dibango « Soul Makossa Gang » et l’Orchestre Lamoureux.

On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir ; nous sommes tous les révélateurs les uns des autres. Manu Dibango

Manu Dibango en concert

5 juillet ST RIQUIER (80)

12 juillet JAZZ A VIENNE (38)

19 juillet TOULON (83)

26 juillet ST NAZAIRE (44)

3 août MARCIAC (32)

17 octobre au Grand Rex à Paris - Concert des soixante ans de carrière

à lire aussi article Jazz Culture : Manu Dibango

Programmation musicale