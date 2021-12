Maelström, le nouvel album de la cheffe et violoniste Fiona Monbet

La violoniste, compositrice et cheffe d'orchestre franco-irlandaise Fiona Monbet, en résidence depuis septembre 2020 à l'Orchestre National de Bretagne, vient nous présenter Maelström, son 3e album, qui sortira fin janvier sur le label Crescendo.

Fiona Monbet est une artiste franco-irlandaise, violoniste, compositrice et cheffe d'orchestre. Elle mène, parallèlement à son activité classique, une carrière de jazz avec plusieurs disques à son actif : O'Ceol en 2013 et Contrebande en 2018. Son prochain disque Maelström paraitra le 28 janvier 2022 sur le label Crescendo.

Depuis septembre 2020, Fiona est accueillie en résidence au sein de l'Orchestre National de Bretagne. Elle a dirigé cet orchestre dans plusieurs projets (Festival Interceltique de Lorient, Opéra de Rennes, téâtre National de Bretagne, Festival de Saint-Denis).

Fiona Monbet est aussi directrice musicale de la compagnie Miroirs Etendus. Elle dirige depuis quelques années l'ensemble en France (Opéra de Rouen, téâtre Impérial de Compiègne, Opéra de Lille) et à l'étranger (Irlande et Allemagne). En 2021/22, Fiona Monbet dirigera l'opéra de Michael Gallen Elsewhere (Abbey theatre, Dublin). Elle fera également ses débuts avec l'orchestre national de Bordeaux Aquitaine, l’orchestre du BBC national orchestra of Wales au Pays de Galles ainsi que l'Opéra et l’Orchestre National de Montpellier Occitanie.