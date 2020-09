Luis Fernando Pérez : "En Espagne, on voit les disques d'Alicia de Larrocha comme un grand trésor"

Véritable ambassadeur de l'école espagnole, le pianiste Luis Fernando Pérez sera en concert au festival Muse & Piano ce week-end. Il nous parlera de son dernier disque paru chez Mirare "Albéniz - Iberia", réédition d'une première parution espagnole, datant de 2007.

Considéré comme l’ambassadeur du piano espagnol, Luis Fernando Pérez s’est formé à l’Académie Marshall de Barcelone, dans laquelle il se spécialise dans l’interprétation de la musique espagnole. Il y obtient le Master d’Interprétation et étudie l'œuvre intégrale de Frederic Mompou. Luis Fernando Pérez a également reçu les précieux conseils d’artistes tel que Leon Fleisher, décédé le 2 août dernier.

En parallèle à son intense activité de concertiste, Luis Fernando Pérez enseigne au Centre Supérieur Katarina Gurska (Madrid) et à l’Académie Marshall. Il est également professeur du Master de Piano et de musique de chambre au Conservatoire Supérieur d’Aragon, et Guest Professor de l’Université de Senzoku (Tokyo).

Muse & Piano

L’édition 2020 fête la cinquième édition du festival et aura lieu les 25, 26 et 27 septembre au Louvre-Lens. Au programme, 11 pianistes et 23 concerts sont prévus. A l'occasion de l'année des 250 ans de la naissance de Beethoven, cette nouvelle édition a été pensée comme un hymne à la joie, joie de retrouver les pianistes qui ont accompagné le festival au fil des années.

Luis Fernando Pérez sera en concert le 26 septembre au soir, pour un programme Albéniz, Granados et De Falla. Il donnera ensuite une masterclass le lendemain matin.

Albéniz - Iberia

Isaac Albéniz, compositeur espagnol, a composé cette suite entre 1905 et 1909, peu avant sa mort. Gorgés d'influences folkloriques et populaires, jouer cette suite était une évidence pour notre pianiste espagnol, fusionnant avec son patrimoine culturel.

Sorti une première fois en 2007 sous le label espagnole Verso, cette oeuvre a fait l'objet d'une réédition chez le français Mirare, paru le 28 août dernier.