Ludovic Tézier, sculpteur de mots dans son disque "Verdi"

L'un des plus grands barytons rend hommage à Giuseppe Verdi. Ludovic Tézier grave enfin son premier disque solo "Verdi" autour d'une sélection d'airs italiens réunissant cinquante années de la vie du compositeur. Le baryton est également à l'affiche d'Aïda en ce moment à Bastille, à voir sur Arte.

En créant 28 œuvres opératiques, c’est un demi-siècle d'Histoire de l'opéra qu’a écrit Verdi. La sélection très personnelle du répertoire choisi sur son nouveau disque récital "Verdi", permet de comprendre pourquoi le baryton a attendu aussi longtemps avant de graver son premier disque récital. "Pour chanter ce genre de musique, il faut attendre longtemps, surtout si on veut espérer la chanter durant plusieurs années" déclare le baryton français.

Ludovic Tezier a ainsi rassemblé certaines des pièces composées lors de ce que Verdi lui-même décrivait comme ses "années de galères", comme ceux de Nabucco (1842) et Ernani (1844).

Paru le 5 février chez Sony, Ludovic Tézier se joint à Frederic Chaslin qui dirige l'Orchestre du Teatro Comunale de Bologne. On y trouve également des airs de ses trois opéras majeurs, ceux qui lui ont valu une renommée mondiale : Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) et La Traviata (1853). Enfin, on se délecte des extraits des derniers chefs-d'œuvre du maître que sont Otello (1887) et Falstaff (1893).

A travers les 14 titres que contient l’album, Verdi émerge de la tradition italienne du ‘bel canto’ pour se diriger vers une toute nouvelle méthode d’expression lyrique. Ludovic Tézier se félicite d’avoir pu confectionner un album parfait, tangible, qui se révèle être bien plus qu’une simple compilation de coups de cœurs.

Amonasro dans "Aïda" à Bastille

Ludovic Tézier est actuellement Amonasro dans Aïda de Verdi à l'Opéra Bastille, aux côtés de Jonas Kaufmann etSondra Radvanovsky sous la direction de Michele Mariotti.

Le concert sera diffusé sur Arte Concert le 18 février 2021 à 19h30, sur Arte le 21 février à 14h puis sur France Musique le samedi 27 février 2021 à 20h.