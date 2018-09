Lucile Richardot est l'invitée de Musique Matin

Ce spectacle donne à voir l’Angleterre du XVIIe siècle à travers la variété de ses formes, élégies, masques de cour, consorts ou encore airs de scène…”

Depuis l’univers des Consorts Songs et des Virginalistes anglais et alors que l’esprit de la Renaissance s’étire encore sur les premières années du XVIIe siècle, naît la monodie accompagnée anglaise, où la beauté du contrepoint et de ses dissonances laisse une place nouvelle à la liberté de déclamation, laquelle est inspirée par Caccini ou Monteverdi.

On retrouve des histoires pastorales, profanes, bucoliques, d’amour impossible (...), ou encore d'évocation religieuse.”

Ces quelques trésors des plus belles plumes anglaises du XVIIe, enchâssés dans une fiction nocturne et mystérieuse imaginée par Samuel Achache, portée par Lucile Richardot et l’ensemble Correspondances, vogueront dans une somptueuse traversée, aux prémices de l’opéra anglais.

♫ Programmation musicale

William WEBB

Powerful Morpheus let thy charms

Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

John COPRARIO

3 songs from the Earl of Somerset's Masque : Goe happy man Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

John BLOW

Sing ye muses Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

Prochains concerts

Airs et cantates françaises du 17e siècle : Songs

02 au 05/10. Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon

17 au 18/10. Comédie de Valence, Valence

22 au 23/11. Centre Dramatique National de Lorient, Lorient

27 au 28/11. Théâtre de Caen, Caen

05 au 20/01. Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

21 au 22/03. Théâtre de Cornouailles, Quimper.

27/03. Le Parvis, Scène nationale, Tarbes.

Perpetual Night

24.11. Chapelle Royale de Versailles, Versailles