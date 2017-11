Le pianiste Lucas Debargue est l'invité de Musique matin du 06 novembre 2017

L'invité

Lucas Debargue a touché pour la première fois un piano à 11 ans seulement, prenant alors uniquement des cours au conservatoire de la petite ville de Compiègne. Suivit une intense période de découverte, d’étude personnelle, d’apprentissage à l’oreille, et de « bricolage ». « Je passais des heures sur Internet à télécharger des choses, à les apprendre, à les jouer d’oreille. J’étais totalement fou de musique classique… et j’étais dominé par le besoin de trouver un moyen d’extérioriser ma vie intérieure. »

À 17 ans, il abandonna complètement l’instrument et se met à la basse. Il commença aussi l’étude de ce qui allait devenir sa seconde passion : la littérature. Il ne renoue avec le piano qu’à l’âge de 20 ans lors de sa rencontre avec avec la célèbre professeur de piano russe Rena Shereshevskaya.

À parcours unique, résultat paradoxal. « Le véritable vainqueur du Concours Tchaïkovski est celui qui est arrivé dernier », commenta The Spectator (UK). Malgré sa quatrième place en finale en 2015, son talent remarquable a été reconnu par le prix de l’Association des critiques musicaux de Moscou.

Ismene Brown, dans The Telegraph (UK), a loué le « talent artistique, l’originalité et la technique brillante » de Debargue, ajoutant qu’il était « miraculeux… Sa totale concentration sur le son plutôt que sur la technique l’a aussitôt démarqué des candidats plus virtuoses ».

J'ai une manière différente de faire de la musique et ça a marché pour moi.

Lucas Debargue est invité à jouer en solo et avec les meilleurs orchestres des plus prestigieuses salles de concert de Russie, France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Chine, Corée du Sud et chefs célèbres comme Valery Gergiev, Vladimir Fedoseev, Vladimir Jurowsky, Andrey Boreyko, Gidon Kremer, Vladimir Spivakov ou Vassili Petrenko.

Lucas Debargue puise son inspiration dans la littérature, la peinture, le cinéma, le jazz et développe une interprétation très personnelle d'un répertoire soigneusement sélectionné. Bien que le répertoire pianistique de base soit au centre de sa carrière, Lucas Debargue souhaite également présenter des œuvres de compositeurs moins connus tels que Nikolai Medtner, Samuel Maykapar ou Nikolai Roslavets. Il compose également sa propre musique, et certaines de ses œuvres ont déjà été créées en Russie et en France.

Lucas Debargue a déjà sorti deux CD avec le label SONY CLASSICAL, le premier avec des œuvres de Scarlatti, Chopin, Liszt et Ravel (mars 2016), le second avec des œuvres de Bach, Beethoven et Medtner (septembre 2016). Son troisième album "Franz Schubert et Karol Szymanowski : Sonates pour piano" est paru le 27 octobre 2017.

Lucas Debargue interprétera Schubert et Szymanowski le 27 novembre prochain à la Philharmonie de Paris.

Un documentaire réalisé par Martin Mirabel explore la passion de Lucas Debargue et met en lumière les relations entre la musique et les musiciens. Le film “Lucas Debargue - Tout à la musique” entre dans l'intimité de ce jeune pianiste épris d'absolu et le suit dans ses découvertes et sa quête à travers la musique.

Programmation musicale de l'invité

♫ Franz SCHUBERT

Sonate pour piano n°14 en la mineur D.784 : III. Allegro vivace

Lucas Debargue (piano)

SONY 2017

♫ Karol SZYMANOVSKI

Sonate pour piano n°2 en la majeur op. 21 : I. Allegro assai

Lucas Debargue (piano)

SONY 2017

♫ Frédéric CHOPIN

Andante spianato et grande polonaise brillante op 22 : Grande polonaise brillante en Mi bémol Maj

Martha Argerich (piano)

DGG 1975

♫ Lucas DEBARGUE

Trio en mi bémol majeur pour violon, violoncelle et piano

Lucas Debargue (piano), David Castro-Balbi (violon) et Alexandre Castro-Balbi (violoncelle)

Extrait du Documentaire "Lucas Debargue. Tout à la musique" de Martin Mirabel