Lucas Debargue et Martin Mirabel sont les invités du jour

Sortie CD : Lucas Debargue joue Scarlatti

Il n'est plus impensable d'enregistrer Scarlatti au piano, et bien que la version de référence de Lucas Debargue soit celle de Scott Ross, claveciniste, le pianiste nous livre une belle interprétation de 52 sonates triées sur le volet. Le jeu est fin, et les partis-pris sont subtils : sans chercher à imiter le clavecin, Lucas Debargue n'en tombe pas non plus dans l'autre extrême, qui consisterait à utiliser à l'excès les possibilités offertes par le piano. De la finesse, donc, pour un disque fort réussi !

à réécouter session studio Scarlatti : La sonate en La Majeur par Lucas Debargue

Prochains concerts

14 octobre à la Philharmonie de Paris : sonates de Scarlatti, sonate de Medtner, et Liszt

: sonates de Scarlatti, sonate de Medtner, et Liszt 16 octobre à Lyon pour Piano à Lyon

19 octobre au grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence

26 octobre à l’Auditorium de Radio France : Scarlatti Night Fever

: Scarlatti Night Fever 13 et 14 novembre à Lausanne, Salle Métropole

9 décembre à la Philharmonie de Paris : Concert avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse dir. Tugan Sokhiev, Liszt, Concerto pour piano no.1

: Concert avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse dir. Tugan Sokhiev, Liszt, Concerto pour piano no.1 14 février 2020 à la Salle de l’institut du conservatoire à Orléans

Domenico Scarlatti, une biographie chez Actes Sud, par Martin Mirabel

Domenico Scarlatti est un mystère : Martin Mirabel a tenté de le percer dans la biographie qu'il consacre au compositeur, parue le 18 septembre chez Actes Sud. Selon le propre aveu de l'auteur, et même au terme d'un long parcours de documentation, le mystère demeure entier ; mais c'est cela qui donne sa saveur à cet ouvrage, qui décrit avec poésie les étapes de la vie de Domenico, toujours objet de fascination.

Lucas Debargue To Music, un documentaire sur les traces du pianiste

Si Martin Mirabel s'est fait auteur pour écrire la légende Scarlatti, il est aussi réalisateur : le 13 décembre prochain sortira en DVD ce documentaire sur Lucas Debargue, déjà diffusé sur France 3.