Louis-Noël Bestion de Camboulas est notre invité du jour

Louis-Noël Bestion de Camboulas, organiste, claveciniste, chef d'orchestre et fondateur de l'ensemble Les Surprises, est avec nous ce matin avant son concert Purcell in Love au Théâtre des Champs-Elysées, le 8 mars 2020 ainsi que de son nouveau disque à paraître autour de Charpentier.

Louis-Noël Bestion de Camboulas

Il se forme à l'orgue, au clavecin et à la direction aux CNSM de Lyon et Paris. Il sera notamment élève de Louis Robilliard, Jan-Willem Jansen, Nicolas Brochot, Yves Rechsteiner et Blandine Rannou.

Après ses études arrivent les concours tels que le Grand-Prix d’Orgue Jean-Louis Florentz Académie des Beaux-Arts, le Concours Gottfried Silbermann, le Concours de Saint-Maurice ou encore le Concours Xavier Darasse, desquels il terminera lauréat.

Chambriste averti, il créé l'ensemble Les Surprises en 2010, aux côtés de Juliette Guignard, parcourant ainsi les répertoires du XVIIe et XVIIIe siècle. Leur dernier disque en date est "Issé, pastorale héroïque", du compositeur baroque André Cardinal Destouches, sorti en novembre 2019.

En soliste, il a sorti trois disques : "Bach and Friends" en 2017, à l’orgue et au clavecin sous le label Ambronay Editions, et "Visages impressionnistes" en 2018, sous le label LigiaDigital, couronné d’un Choc de Classica, ainsi que "Visages impressionnistes" chez Ligia Digital en 2019.

Concert au Théâtre des Champs-Elysées

Louis-Noël Bestion de Camboulas sera en concert au Théâtre des Champs-Elysées pour la saison 2019-2020 des concerts du dimanche matin le 8 mars, à 11h. Pour ce concert exceptionnel, il sera accompagné de neuf instrumentistes de son ensemble Les Surprises ainsi que par le baryton Etienne Bazola et la soprano Eugénie Lefebvre.

Dans ce nouveau programme, intitulé "Purcell, Tyrannic Love", se jouera les œuvres de Purcell composées pour des pièces de théâtre, centrés autour d'intrigues amoureuses.

Son nouveau disque

Le 22 mai prochain, Louis-Noël Bestion de Camboulas et Les Surprises sortiront leur sixième disque "Méditations pour le Carême", un disque consacré à Marc-Antoine Charpentier.

L'agenda de l'ensemble Les Surprises

Le 4 mars à Marcq-en-Baroeul : L’héritage de Rameau

Le 8 mars au Théâtre des Champs-Elysées : Purcell, Tyrannic Love

Le 10 mars à la Cathédrale de Bordeaux : Célébrations

Le 22 mars à Amilly : Méditations

Le 29 mars à Saint-Loubès : Le mythe de Lucrèce

Le 2 avril à la Cathédrale de Bordeaux : Méditations

Le 16 avril à Saint-Maixent-L’école : L’Ange et le Diable

Le 22 avril à Montréal : L’héritage de Rameau

Le 29 mai pour la saison de concerts Sinfonia en Périgord : Méditations

Le 2 août à Luxeuil-les-Bains : L’héritage de Rameau