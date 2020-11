Louis Langrée, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Cincinnati

Depuis Cincinnati, le chef d'orchestre Louis Langrée nous fait part de la situation musicale actuelle aux Etats-Unis. En cette période d'élection, qu'en est-il du monde orchestral américain ?

Louis Langrée naît à Mulhouse en 1961 et réalise ses études au conservatoire de Strasbourg et débute comme chef de chant à Lyon de 1983 à 1986. Il est assistant à l'Orchestre de Paris entre 1989 et 1992. Il est ensuite Directeur musical à Lyon. En 1995, il co-dirige avec James Conlon La Bohème (Puccini) à l'Opéra de Paris. De 1998 à 2003, il est également Directeur musical du Glyndebourne Touring Opera.

À partir de 2002, il dirige le Mostly Mozart Festival au Lincoln Center à New York. Puis il mène l'Orchestre philharmonique de Liège. Il dirigera aussi au Met de NY, à l'Opéra Comique, à Aix-en-Provence et est nommé chef principal de l'orchestre de chambre autrichien de la Camerata de Salzbourg. À partir de 2013, il est Directeur musical de l'Orchestre symphonique de Cincinnati.

Prochains concerts de Louis Langrée

20 décembre : Orchestre des Champs-Elysées et David Kadouch, piano, dans un programme Ravel

La situation musicale durant la crise aux Etats-Unis

Ce matin, le chef d'orchestre résident à Cincinnati nous parlera du contexte musical en Amérique. La saison 2020-2021 du Métropolitain de New York a été entièrement annulée. Il en est de même pour de nombreuses structures orchestrales et opératiques, tout comme l'Orchestre Philharmonique de New-York. Dans le monde de la Comédie Musicale, Broadway s'est également vu contraint d'annuler ses représentations jusqu'en 2021 en raison de la crise sanitaire. Les musiciens indépendants vivent également dans une situation très précaire.

" Je suis très inquiet de voir des musiciens quitter la profession parce que leur situation est devenue trop difficile. " Simon Woods, PDG de la League of American Orchestras

Pour ne pas abandonner son public, le Philharmonique de New York prévoit de diffuser, en ligne, des concerts pré-enregistrés par de petits ensembles formés de musiciens de l'orchestre.