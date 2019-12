Lisette Oropesa, l'invitée du jour

Lisette Oropesa

Née à La Nouvelle-Orléans, de parents cubains, Lisette Oropesa commence son apprentissage musical par la flûte, qu'elle jouera pendant 12 ans avant de commencer ses études de chant à l’Université de Louisiane.

Lisette Oropesa s’installe ensuite à New York à 21 ans après avoir remporté les Metropolitan Opera National Council Auditions et intègre le Lindemann Young Artist Development Program, un programme du MET pour les jeunes, où elle y apprend le métier. Elle y rencontre tous les plus grands chanteurs du monde. Sa première scène a donc été la scène du MET.

À l’âge de 22 ans, elle interprète le rôle de Susanna dans Les Noces de Figaro sur la scène new yorkaise du Metropolitan Opera, où elle se produit régulièrement depuis.

Elle fait ses débuts à l’Opéra national de Paris en 2015 dans le rôle de Konstanze de L’Enlèvement au sérail et y interprète ensuite Gilda. Ce rôle-ci a été décisif pour sa carrière puisqu'il lui ouvre les portes des plus grandes scènes internationales : l’Opéra national d’Amsterdam, l’Opéra de Rome, l’Opéra de Los Angeles, le Teatro Real de Madrid... Elle revient ensuite à Paris en remplacement de Diana Damrau dans le rôle de Marguerite dans la nouvelle production des Huguenots en 2018, et dès le lendemain dans L'Elixir d'amour pour une nouvelle prise de rôle.

Son agenda

Le 2 janvier : Gstaad New Year Music Festival en Suisse, à l’Eglise de Rougemont. Avec Natalia Morozova au piano. Programme : Händel, Schubert, Rossini, Debussy, Richard Strauss, Massenet et Schumann.

Du 11 janvier au 12 février : Le Barbier de Séville de Rossini à l’Opéra Bastille, dans le rôle de Rosina.

Du 26 février au 19 mars : La Traviata de Verdi au Metropolitan Opera de New York dans le rôle de Violetta.

Du 28 mars au 3 avril : Lucia di Lammermoor de Donizetti à l'Opéra de Munich.

Le 18 avril : Festival de Pâques d’Aix en Provence au Grand de Théâtre de Provence. Avec Juan Diego Florez, et l’orchestre de l’Opéra de Lyon dirigé par Christopher Franklin.

Du 10 au 24 mai : La Traviata de Verdi à l'Opéra de Madrid.

Les 10 et 11 juin : Carmina Burana de Carl Orff à la Philharmonie de Paris. Avec le contre-ténor Max Emanuel Cencic, le baryton Simon Keenlyside et l’Orchestre de Paris dirigé par Daniele Rustioni.