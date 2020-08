Les trois nouveaux disques d'Hervé Niquet et Le Concert Spirituel

A la direction de son ensemble baroque Le Concert Spirituel depuis 33 ans, ce n'est pas un, ni même deux, mais trois disques que nous présente ce matin Hervé Niquet ! Au programme de Musique Matin : Jean-Paul-Égide Martini, Jean-Baptiste Lully et André Grétry.

Durant son apprentissage musical, Hervé Niquet reçoit une formation complète de claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur et chef d’orchestre.

En 1987, à l'âge de 30 ans, il fonde Le Concert Spirituel avec pour ambition première de faire revivre le grand motet français. Aujourd'hui, l'ensemble s'est spécialisé dans l'interprétation de la musique sacrée française, se consacrant en même temps à la redécouverte d'un patrimoine lyrique injustement oublié. Durant leurs concerts, Hervé Niquet montre à tous les publics, à travers des productions originales et atypiques, et à travers une approche innovante, que le baroque sait surprendre et fasciner.

Passionné par l’opéra, Hervé Niquet est régulièrement invité à diriger des œuvres lyriques, que ce soit avec son ensemble ou en tant que chef invité.

Son expérience s'agrandit lors de sa prise de poste en tant que directeur musical du Chœur de la Radio flamande jusqu’à la saison 2018-2019.

Sa démarche comprend aussi une grande implication personnelle dans des actions pédagogiques auprès de jeunes musiciens ou à travers de multiples master-classes et conférences. Transmettre le fruit de son travail sur l’interprétation, les conventions de l’époque et les dernières découvertes musicologiques, mais également sur les réalités et les exigences du métier de musicien, est pour lui essentiel.

Nouveautés discographiques

Un premier disque dédié au Requiem pour Louis XVI du trop peu connu Jean-Paul-Égide Martini, est paru le 24 avril dernier sur toutes les plateformes numériques, et en disque physique le 10 juillet dernier, sous le label Château de Versailles Spectacles.

Enregistré en concert, à la Chapelle Royale de Versailles en juin 2019, Hervé Niquet et son ensemble se sont entourés des solistes Adriana Gonzalez, Julien Behr et Andreas Wolf.

Le deuxième disque qui sort dans deux jours, le 28 août, est consacré à la dernière tragédie lyrique composée par Lully, Armide. Sous le label Alpha et en co-production avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, Armide a été enregistré en avril 2019 à l'Arsenal de Metz. Pour cette production, c'est à Véronique Gens que revient le rôle si délicat d'Armide.

Enfin, un troisième disque sortira le 25 septembre et sera dédié, quant à lui, à l'Opéra-Comique Richard Cœur-de-Lion d'André Grétry. Filmé et enregistré en octobre 2019 à l'Opéra Royal de Versailles, ce coffret se dote donc d'un DVD et d'un disque. Il est diffusé en exclusivité dans Musique Matin.

Les prochains concerts de l'ensemble