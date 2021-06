L'immense altiste et professeur Miguel da Silva réinvente son instrument dans un nouveau disque Brahms

Ecrit à l'origine pour Clarinette, Miguel da Silva réinvente le trio op.114 de Brahms à l'alto ! Paru en mai dernier chez Alpha, le professeur et altiste s'accompagne du violoncelliste Xavier Phillips et du pianiste François-Frédéric Guy.

Clôturant magistralement l’un des corpus de musique de chambre les plus remarquables du XIXe siècle, les deux Sonates op. 120 de Brahms requièrent une virtuosité totalement dédiée à leur extraordinaire lyrisme. Conçu à l’origine pour la clarinette, comme les deux sonates op. 120, le Trio op. 114 de Brahms est proposé ici dans sa version avec alto. D'après l'altiste Miguel sa Silva : « L’alto est peut-être l’instrument du quatuor à cordes le plus proche de la voix humaine ».

Écrites tardivement par Brahms, ces trois œuvres témoignent de sa modernité : « Il a souvent été considéré comme un compositeur classique hermétique à la modernité, gardien d’une certaine tradition », dit le pianiste François-Frédéric Guy qui – à l’instar de Schoenberg – le trouve au contraire très novateur, notamment dans l’extraordinaire modernité des combinaisons de rythmes et de timbres.

Miguel da Silva débute très jeune ses études au Conservatoire National de Région de Reims, sa ville natale. Puis il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il est l’élève de Serge Collot. Il y obtient le Premier Prix de musique de chambre et celui d’alto, ce dernier à l’unanimité avec vote spécial du jury.

Depuis son adolescence, Miguel da Silva est passionné par le quatuor à cordes. Il quitte l’Opéra de Paris en 1987 et fonde avec trois de ses amis le célèbre Quatuor Ysaÿe, qui se sépare en 2014, avec 30 ans d'activité.

Miguel da Silva est aujourd'hui Maître en Résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique, et enseigne au CRR de Paris.