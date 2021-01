Les sœurs Labèque : "On a eu l'énergie, l'intérêt, le désir de faire cette musique profondément"

Toujours inséparables, les sœurs Katia et Marielle Labèque reviennent avec un nouveau disque "Les Enfants Terribles", sorti le 23 octobre dernier sur le label Deutsche Grammophon. A la demande de Philip Glass, Michael Riesman réalise l'arrangement de cet opéra dans une suite pour deux pianos.

La musique de Philip Glass occupe une place particulière dans la création de Katia et Marielle Labèque qui sont déjà dédicataires de son concerto pour deux pianos. C’est le compositeur lui-même qui a choisi d’adapter pour elles son opéra Les Enfants Terribles, d’après l'œuvre de Jean Cocteau, en une suite pour deux pianos, confiant l’adaptation à Michael Riesman, son collaborateur et arrangeur de toujours. L'oeuvre originale de 1996 est un opéra pour quatre voix, trois pianos et danseurs.

Leur nouveau disque, “Les Enfants Terribles”, est sorti le 23 octobre 2020 sur le label Deutsche Grammophon, en partenariat avec France Musique.

« Les sœurs Labèque sont extraordinaires. Elles sont des grandes artistes, et des grandes interprètes. Et elles défendent merveilleusement la musique - non seulement la musique moderne, mais la musique tout simplement. C’était formidable de travailler avec elles. » Philip Glass

Katia et Marielle Labèque sont connues pour la fusion et l’énergie de leur duo, poursuivant une éblouissante carrière tout autour du monde, défendant aussi bien le répertoire classique que la création contemporaine.

Après une formation musicale classique en piano solo dans la classe de Lucette Decaves, Katia et Marielle Labèque obtiennent chacune un premier prix du CNSM de Paris en 1968. Leur carrière internationale décolle lorsqu'elles enregistrent la version originale de Rhapsody in Blue (version écrite par Georges Gershwin pour deux pianos), vendue à plus d’un million d’exemplaires et premier disque d'or chez le label Philips Records en 1980. Au-delà du répertoire classique traditionnel, leur répertoire s'étend aujourd’hui à la musique contemporaine, le jazz, le ragtime, le flamenco, la musique minimaliste, la musique baroque sur instruments d'époque, voire la pop ou le rock expérimental.

Après avoir travaillé avec Olivier Messiaen, Luciano Berio, Gyorgy Ligeti, Pierre Boulez, dans les dernières années, elles ont continué à créer des pièces écrites spécialement pour elles par Louis Andriessen, Philip Glass, Bryce Dessner, Thom Yorke et prochainement Nico Muhly.

Katia et Marielle Labèque avouent avoir toujours eu un pied dans la musique contemporaine. Pendant longtemps, la musique de Philip Glass n'a injustement pas trouvé sa place, mais les deux pianistes ont contribué à son essor et à faire ainsi apprécier sa musique de tous. Pour elles, jouer de la musique contemporaine est "une façon de rester vivante, de rester avec son époque."

Ce disque de Philip Glass m’évoquera toujours cette période de confinement. Marielle Labèque

Elles ont pris le temps de construire et produire ce disque durant le premier confinement. La situation actuelle du monde de la culture est douloureuse à vivre selon les soeurs Labèque car elles se sentent délaissées et dans l'incertitude la plus complète. Marielle de conclure qu'il faut "positiver et faire les choses que l'on a jamais faites avant."

Prochains concerts des Soeurs Labèque

9 février 2021 à la Philharmonie de Paris

Marielle et Katia Labèque accompagnées du Czech Philharmonic Orchestra dirigé par Semyon Bychkov

Programme : Bryce Dessner, Felix Mendelssohn

Pour le programme “Les Enfants Terribles

Pour le programme "Les Enfants Terribles"

Avec l’Orchestre National de Lyon

Programme : Bryce Dessner et Dvořák