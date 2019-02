Les Révélations des Victoires de la Musique Classique sont les invitées de Musique Matin

Concert : Victoires de la musique classique

En direct de la Seine Musicale sur France 3, Culturebox et sur France Musique le mercredi 13 février à 21.00

Artistes confirmés qui ont marqué l’année, jeunes « révélations » et invités internationaux se produiront avec l’Orchestre national d’Île-de-France, sous la direction de Julien Leroy. Ils interpréteront les grandes pages du répertoire classique.

Une soirée présentée par Judith Chaine, productrice des Grands entretiens et de Dimanche à l'opéra sur France Musique et Leïla Kaddour-Boudadi, chroniqueuse dans La Bande Originale de Nagui sur France Inter et présentatrice du JT du Week-end sur France 2

Les Révélations

Jusqu'au 12 février, vous pouvez voter pour les révélations des Victoires de la Musique Classique !

Catégorie "Soliste instrumental" : Théo Fouchenneret , Thibaut Garcia et Alexandre Kantorow

, et Catégorie "Artiste lyrique" : Ambroisine Bré, Eléonore Pancrazi et Guilhem Worms

Catégorie : Soliste instrumental 2019

Théo Fouchenneret, piano

Thibaut Garcia, guitare

Alexandre Kantorow, piano

Catégorie : Artiste lyrique 2019

Ambroisine Bré, mezzo-soprano

Eléonore Pancrazi, mezzo-soprano

Guilhem Worms, baryton-basse