Les quatre disques 2020 de François-Xavier Roth

Cumulant les postes de chef auprès de plusieurs orchestres et institutions d'Europe, François-Xavier Roth revient aujourd'hui dans La Matinale de France Musique, afin de nous présenter ses quatre actualités discographiques de cette année 2020.

François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus prestigieux. Débordant d'ambition et ne s’arrêtant jamais, il est aujourd'hui Generalmusikdirektor de la ville de Cologne depuis 2015, réunissant la direction artistique de l’Opéra et de l’Orchestre du Gürzenich, mais aussi « Principal Guest Conductor » du London Symphony Orchestra, ainsi qu'Artiste associé de la Philharmonie de Paris. Pour compléter ce beau palmarès, il est nommé en 2019 directeur artistique de l’Atelier Lyrique de Tourcoing.

En parallèle de ses activités de chef itinérant se trouve son orchestre Les Siècles, dont il est le fondateur et directeur artistique, depuis la création de l'ensemble en 2003. Les Siècles se veut d’un genre nouveau qui joue chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés. Avec cet orchestre, il donne des concerts dans le monde entier et rejoue notamment le répertoire romantique français et le répertoire des ballets russes sur instruments d’époque.

Une quadruple sortie disque pour 2020

Après un disque Ravel et Moussorgski sorti en juin 2020, nous retrouvons François-Xavier Roth à la distribution de trois autres disques :

Robert Schumann : « Symphonie n°1 et 4 »

Sorti le 21 août dernier chez Myrios, notre chef retrouve l’Orchestre du Gürzenich à la Philharmonie de Cologne, pour les symphonies n°1 et 4 de Robert Schumann.

Camille Saint-Saëns : Le Timbre d'Argent

Dans les bacs depuis le 28 août, Jodie Devos était déjà venue nous en parler le 4 septembre dernier. Drame lyrique, ce Timbre d'Argent est le premier enregistrement mondiale et fait l'objet d'une immense redécouverte. Pour cela, Jodie Devos s'est entourée de François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles, ainsi que du chœur Accentus.

Beethoven : Symphonie n°5 / François-Joseph Gossec : Symphonie à 17 parties

Dernière sortie en date, ces deux symphonies sont parues le 18 septembre chez Harmonia Mundi, et ont été enregistrés par Les Siècles à la Philharmonie et à La Seine Musicale.

Ses prochaines dates de concerts

26 et 27 septembre : Philharmonie de Paris avec Les Siècles. Au programme : Olga Neuwirth - Clinamen Nodus et Ravel - Rapsodie Espagnole / La Valse / le Boléro (chorégraphié et dansé par François Chaignaud). En coproduction avec le Festival d’Automne.

6 décembre : Philharmonie de Paris avec le Chœur Société Générale, Les Métaboles et Les Siècles

Le 19 décembre : Philharmonie de Paris avec les Chœurs et orchestres des Grandes Ecoles

Tournée avec Les Siècles :

4 janvier : Zurich

5 janvier : Bern

6 janvier : Lucerne

7 janvier : Genève

8 janvier : Grenoble

9 janvier : Atelier Lyrique de Tourcoing

Intégrale Beethoven avec Les Siècles :

31 janvier : Théâtre de Beauvais

1, 2, 3 et 4 février : Nîme

17, 18 février et 11 mars : Londres

19 mars : Tourcoing à l’Atelier Lyrique

Pelléas et Mélisandre, mise en scène par Daniel Jeanneteau :

20, 22, 24, 26, 28 et 30 mars 2021 à l'Opéra de Lille

9 et 11 avril au théâtre de Caen

Les 7 et 8 avril 2021 : Philharmonie de Paris avec Marie-Nicole Lemieux, Loïc Félix, Vincent Le Texier et le chœur de l’Orchestre de Paris. Au programme : Berlioz - Roméo et Juliette, sur un livret d’Émile Deschamp