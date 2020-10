Les nouveautés disques de Rosemary Standley et Johan Farjot

Voilà deux personnalités différentes et pourtant réunies au sein de nombreux projets communs. Parmi eux est né le disque "Schubert in Love", paru le 11 septembre dernier, dans lequel Schubert se veut réarrangé par Johan Farjot et transporté dans l'univers de Rosemary Standley.

Rosemary Standley & Johan Farjot, © Beryl Caizzi / Anne Laveau