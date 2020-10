Les Motets de Bach par Raphaël Pichon

L'Ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon viennent de graver les Motets BWV 225-230 de Jean-Sebastien Bach, paru le 25 septembre sous le label Harmonia Mundi. "Un souffle, une liberté, une exubérance portent J.S.Bach vers des sommets jamais atteints par la réunion des voix"

Raphaël Pichon débute son apprentissage musical à travers le violon, le piano et le chant à la Maîtrise des Petits chanteurs de Versailles. Pendant ses études au CNSM de Paris, en 2006, il crée l'Ensemble Pygmalion, dédié au répertoire sur instruments d’époque.

L'ensemble Pygmalion est aujourd’hui en résidence à l’Opéra national de Bordeaux et se produit régulièrement sur les plus grandes scènes françaises et internationales. On retiendra en particulier Dardanus, de Rameau, mis en scène par Michel Fau, Orfeo de Rossi, un opéra oublié, magnifiquement ressuscité en 2017, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, le Requiem de Mozart, dans une interprétation théâtrale au Festival d'Aix-en-Provence en 2019.

Au cours de l'été 2020, Raphaël Pichon a créé le Festival inattendu Pulsations à Bordeaux. L'ensemble a proposé ainsi plus de vingt concerts, dans une dizaine de lieux, du centre historique aux quartiers plus éloignés de la ville.

Les Motets BWV 225-230 de J.S. Bach

Sommet absolu de l’art polyphonique, les motets de Bach exultent d’une allégresse qui pourrait surprendre lorsqu’on connait leur destination liturgique la plus fréquente : des services funèbres. À l’invitation du Motet BWV 225, Raphaël Pichon et son équipe nous entraînent dans cette interprétation jubilatoire, véritable hymne à la danse habilement mis en regard de la grande tradition du motet allemand.

Le travail collectif effectué par Pygmalion tant sur le plan du style que celui du texte, rend pleinement justice à cette exubérance chorale."La danse est au coeur du langage de Bach, elle irrigue sa pensée musicale et l'organise. Une fusion de la musique et de la danse, pour une fusion du corps et de l'esprit." Raphaël Pichon

Prochains concerts de Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion