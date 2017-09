Les invités du jour : Mikko Franck, Gilbert Amy et Lorraine Campet autour des 80 ans du Philar'

L'Orchestre philharmonique de Radio France en 6 dates

1937 : Création de la radio diffusion française.

1947 : Une refonte des orchestres et formations musicales est engagée. Eugène Bigot est nommé Chef permanent. La Salle Érard devient le lieu de prédilection de l’orchestre avant que celui-ci s’installe au Théâtre des Champs-Élysées au milieu des années 50.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l’orchestre, dirigé par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips, Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc., et les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l’orchestre sous l’appellation Nouvel Orchestre philharmonique (NOP), permettant à l’effectif de se partager simultanément en plusieurs formations. Gilbert Amy en est le premier directeur musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité.

1989 : l’orchestre est rebaptisé Orchestre philharmonique de Radio France.

2007 : les musiciens de l’orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés ambassadeurs de l’Unicef.

2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung à partir de septembre 2015. Tournée de trois semaines en Chine, en Corée et au Japon. Son contrat a été prolongé jusqu'en 2022.

Programmation musicale des invités

♫ Maurice RAVEL

Concerto pour piano en sol majeur : III. Presto

Roger Muraro (piano), Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung Whun Chung (direction)

UNIVERSAL MUSIC

♫ Gilbert AMY

Orchestrahl : Praeludium

Orchestre philharmonique de Radio France, Gilbert Amy (direction)

HARMONIA MUNDI 1996

♫ Igor STRAVINSKY

Le Sacre du Printemps : Introduction

Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung Whun Chung (direction)

Enregistré le 9 mars 2007 à la Salle Pleyel

♫ Maurice RAVEL

L’Alborada del Gracioso (transcription : Lucas Henri)

Ensemble Basstet : Etienne Durantel, Yann Dubost, Marie van Wynsberge, Edouard Macarez, Boris Trouchaud, Lucas Henri et Lorraine Campet (contrebasses)

Emission "Fabrication Maison" - France Musique 2016

♫ Claude DEBUSSY (orchestration : Colin Matthews)

Symphonie en si mineur

Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck (direction)

WARNER CLASSICS 2016

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto n°1 en si bémol majeur K 207 : II. Presto

Vilde Frang (violon), Ensemble Arcangelo, Jonathan Cohen (direction)

WARNER CLASSICS 2015