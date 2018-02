Les "girls" du Duo Jatekok rendent hommage aux "Boys", un duo légendaire de pianistes américains

le Duo Jatekok

C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment officiellement leur duo et interprétent sur le conseil de Claire Désert une pièce contemporaine de Kurtág : les Játékok. Une œuvre qui cristallisera leur entente, faite de petites miniatures lyriques, contemplatives, pleines d’émotion et de sensibilité. Jatekok, « jeu » en hongrois, une idée qui fera leur signature.

Lauréates de deux grands concours internationaux pour duo de pianos, Rome en 2011 et Gand en 2013, elles construisent un répertoire à l’image de leur dynamisme et de leur expressivité. Leur premier album « Danses » distribué avec le label Mirare en 2015 est unanimement reconnu par la presse et le duo va le présenter dans de grands festivals et des scènes importantes de la musique classique : le festival de la Roque d’Anthéron, les folles journées de Nantes, l’Opéra de Varsovie, la Cité de la Musique à Paris, la salle Flagey de Bruxelles, le musée Dvorak à Prague, le théâtre Borsellino en Sicile, ou encore l’auditorium del Massimo à Rome.

Leur second album « les Boys » sorti en 2018 chez le label Alpha Classics rend hommage au duo américain Arthur Gold et Robert Fizdale. C’est l’occasion pour elles de mêler des pièces modernes et des œuvres du grand répertoire. Adélaïde et Naïri ont à cœur d’élargir les envies des mélomanes et d’attiser leur curiosité. C’est avec ce nouveau programme qu’elles ont été invitées à jouer à la Seine Musicale à Paris, au festival Piano à Lille ou encore en Belgique et en Chine.

, © Outhere

"Les Boys"

Naïri Badal et Adélaïde Panaget (piano)

Baptiste Trotignon - Trois piècespour deux pianos

Francis Poulenc - Sonate pour deux piano FP 156, Elégie pour deux pianos FP 175

Dave Brubeck - Points on jazz pour deux pianos

Alpha Classics, Outhere 2018

En concert

Dimanche 18 mars 2018, Concert hommage Salle Colonne, Paris Hommage aux attentats organisé par Fanny Azzuro. Réservations et informations

Dimanche 25 mars 2018, 17 h Église de Capbreton. Réservations et informations

Programmation musicale du Duo Jatekok

♫ Baptiste TROTIGNON

Moteur

Duo Jatekok

ALPHA

♫ Francis POULENC

Sonate pour 2 pianos : I. Allegro con spirito

Arthur Gold et Robert Fizdale (pianos)

INA

♫ Michel PETRUCCIANI

Memories of Paris

Michel Petrucciani (piano), Gil Goldstein (accordéon)

BLUE NOTE

♫ John WILLIAMS

Star Wars theme

Duo Jatekok

YOUTUBE

♫ Francis POULENC

Lune d'avril

Felicity Lott (soprano), Pascal Rogé (piano)

DECCA

♫ Dave BRUBECK

Points on Jazz : A la turk

Duo Jatekok

ALPHA

♫ Francis POULENC

Sonate pour deux pianos : I. Prologue

Duo Jatekok

ALPHA