Bertrand Cuiller : "Dans la musique de Bach, je ne change rien"

L'ensemble Caravansérail du claveciniste Bertrand Cuiller sillonne les routes des Festivals cet été : dans un programme de concertos pour 3&4 clavecins de Bach, ils se produiront au Festival de Saintes, au Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay et au Festival Sinfonia en Périgord.

Cet été, Bertrand Cuiller et son Ensemble Caravansérail donneront dans plusieurs Festivals un programme de concertos pour 3&4 clavecins de Johann Sebastian Bach BWV 1063, BWV 1064 et BWV 1065, d’après le Concerto pour quatre violons d’Antonio Vivaldi, ainsi que le Troisième concerto Brandebourgeois BWV 1048 arrangé pour quatre clavecins par Bertrand Cuiller : ils seront notamment le 20 juillet au Festival de Saintes, le 13 août au Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay et le 23 août au Festival Sinfonia en Périgord.

On retrouvera également Bertrand Cuiller en duo avec le violoncelliste Bruno Cocset le 1er août au Festival Musique et Mémoire, et en solo au Château et Jardin de Bournazel sur les Variations Goldberg de Bach.

Créé en 2015, l'Ensemble Caravansérail de Bertrand Cuiller aborde tous les répertoires propres aux XVIIe et XVIIIe siècles, et va jusqu'à des rencontres avec les musiques actuelles et de création. La sortie d'un deuxième album autour de Domenico Scarlatti est prévue en 2022.