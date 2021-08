Les concerts de Damien Guillon et du Banquet Céleste

Alors que la 2e édition des Escales Baroques viennent de se terminer, par de répit pour Le Banquet Céleste et Damien Guillon, qui sont à l'affiche des festivals Sinfonia en Périgord et Ambronay, avant de reprendre la route des tournées pour Rinaldo de Haendel.

Contre-ténor et chef d'orchestre, Damien Guillon débute son apprentissage musical à la Maîtrise de Bretagne avant de poursuivre sa formation au Centre de Musique Baroque de Versailles où il perfectionne sa technique vocale. Il étudie également le clavecin et l’orgue et approfondit ses recherches sur l’interprétation de la musique ancienne auprès de professeurs reconnus. Ses qualités vocales et musicales lui valent d’être régulièrement invité à se produire sous la direction de nombreux chefs aussi renommés. Il parcourt ainsi un vaste répertoire, des Songs et Odes de la Renaissance anglaise aux grands oratorios italiens et opéras de la période baroque ou encore le répertoire sacré allemand. En 2009, Damien Guillon fonde Le Banquet Céleste, ensemble avec lequel il effectue un travail sur le répertoire baroque, fédérant autour de sa personnalité une équipe de solistes vocaux et instrumentaux de grand talent.

Outre son activité de chanteur, Damien Guillon, reconnu comme chef d’orchestre, est invité à diriger plusieurs ensembles, tels que Les Musiciens du Louvres, Café Zimmerman, Collegium Vocale Gent ou encore Le Concert Spirituel.

Un été rempli pour le Banquet Céleste

Du 14 au 18 juillet et du 11 au 15 août on eut lieu la deuxième édition des Escales Baroques : une tournée de concerts baroques à travers la Bretagne durant l’été, à travers 6 programmes et 13 lieux.

Née à l'été 2020, cette série de concerts de musique de chambre est née de la volonté de Damien Guillon de laisser à quelques musiciens de l'ensemble la possibilité de rencontrer le public autour du répertoire baroque instrumental dans des lieux patrimoniaux : Eglises, châteaux, centre d'art contemporain ou encore librairies.

Ces concerts accueillent des mélomanes venus écouter les musiciens et qui profitent de l'occasion pour découvrir des lieux mais aussi des vacanciers, qui découvrent un peu au hasard de leur visite, la musique baroque.

Les prochains concerts