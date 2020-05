Leïla Martial est notre invitée du jour

Nominée cette année dans la catégorie "Artiste vocale" aux victoires du jazz 2020, et chanteuse principale du beau projet "Rituels" de l'ONJ, c'est la sulfureuse Leïla Martial que nous recevons aujourd'hui.

Leïla Martial

Née au cœur d'une famille de musiciens, Leïla Martial se passionne très jeune pour le jazz et l'improvisation vocale, qu'elle apprendra lors de son interna au collège de Marciac. Elle poursuit donc ses études dans la musique et sort diplômée d'un DEM avec les félicitations du jury, du CNR de Toulouse.

A ce moment, Leïla Martial creuse et développe son univers, dans lequel nous retrouvons chants traditionnels, scat et onomatopées en tout genre.

De là s'ensuit des récompenses de concours ainsi qu'une exploration vers d'autres univers : théâtre, danse et clown.

Participation au projet Rituels

A l'initiative de Frédéric Maurin, directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz, ce beau programme musical intitulé Rituels, marquant le début de son mandat, à pu voir le jour à la fin de l'année 2019.

Le projet musical représente une version acoustique de l'orchestre, où la voix est convoquée tel un instrument à part entière, posée sur cette nappe orchestrale. Co-écrit par Frédéric Maurin, Ellinoa, Sylvaine Hélary, Grégoire Letouvet et Leïla Martial, les termes abordées se veulent organiques, spirituels et portés sur l'imaginaire. Ces quatre artistes et pointures du jazz invitent le spectateur à suivre l’orchestre dans un parcours construit autour de la notion de rituels quotidiens. Différents tableaux sonores poétiques seront sur scène et évoqueront le temps comme un éternel retour. Ces pièces musicales sont par ailleurs, accompagnées d’une création vidéo de la réalisatrice Mali Arun.

Si vous voulez (ré)écouter ce programme sur scène, il faudra être patient puisque les prochaines date de prévues sont le 28 octobre au Studio de l'Ermitage à Paris, ainsi que le 31 janvier 2021 à la Philharmonie de Paris. Un disque découlant de ce projet devrait également voir le jour à l'été 2021.