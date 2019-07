Leïla Martial est l'invitée de Musique matin

La vocaliste et improvisatrice de jazz Leïla Martial, actuellement à l'affiche de Jazz in Marciac

Programmation musicale

Baa Box

Nuit pygmée (album Warm Canto)

Leïla Martial, vocal / Eric Pérez, vocal, batterie / Pierre Tereygeol, vocal, guitare

Laborie Jazz

Trad. Pygmées

Berceuse

Femmes pygmées Aka/Mbenzélé

Ocora

Betty Carter

Tight (album The Audience with Betty Carter)

Betty Carter, vocal

Verve

Anne Paceo

Today (album Circles)

Anne Paceo, batterie

Laborie Jazz

Trad. Inuits

Niaquinaq

Inuits du Canada

Ocora

Ella Fitzgerald

One Note Samba (album Ella Fitzgerald with the Tommy Flanagan Trio - Montreux '77)

Ella Fitzgerald, vocal / Tommy Flanagan, piano / Keter Betts, contrebasse / Bobby Durham, batterie

Pablo

Georg Friedrich Haendel

Alcina, Acte I : Tornami a vagheggiar

Patricia Petibon, soprano / Orchestre Baroque de Venise, dir. Andrea Marcon

Deutsche Grammophon

