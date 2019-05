Lea Desandre, mezzo-soprano et Thomas Dunford, luthiste, sont les invités du jour

36e édition du festival de musique ancienne de Maguelone

4 au 15 juin à Villeneuve-lès-Maguelone

Quelques mots sur le festival.

Cette 36e édition a pour but d'associer l’art musical au patrimoine et faire résonner dans la belle nef ou sur la tribune des chanoines de la cathédrale de Maguelone des ensembles rassemblés, en ce mois de juin, sur les rivages de la Méditerranée. Une programmation variée vous attend : de l’incontournable – et indispensable – Jean-Sébastien Bach à Corelli, des polyphonies d’Espagne et d’Italie à Couperin, de Charpentier aux envoûtantes œuvres d’Orient, de Purcell à Haendel…

Mardi 04 juin 2019 à 21h00

Sigiswald Kuijken , violoncelle d’épaule

, violoncelle d’épaule Suites pour violoncelle de Bach

Jeudi 06 juin 2019 à 21h00

Joël Suhubiette , direction

, direction Rivages… Polyphonies sacrées espagnoles, portugaises et italiennes

Samedi 08 juin 2019 à 21h00

Hugo Reyne, flûte

flûte Annabelle Luis , violoncelle

, violoncelle Yannick Varlet , clavecin

, clavecin Un voyage aux quatre coins de l’Europe baroque

Corelli, Couperin, Purcell, Haendel, Bach...

Mardi 11 juin 2019 à 21h00

Lea Desandre , chant

, chant Thomas Dunford , luth Musique franàaise

, luth Musique franàaise Voyage dans l’Europe du XVIIe siècle

Charpentier, De Visée, d'Ambruys, Lambert, Marais.

Jeudi 13 juin 2019 à 21h00

Leonardo García Alarcón , direction Mediterráneo

, direction Mediterráneo Joan Manuel Serrat et le Siècle d’or

Samedi 15 juin 2019 à 21h00

Jordi Savall , direction, lira de gambe (dessus de viole), viole de gambe

, direction, lira de gambe (dessus de viole), viole de gambe Ferran Savall , voix, & théorbe

, voix, & théorbe David Mayoral , percussions Dialogues et improvisations

, percussions Dialogues et improvisations De l’Orient à l’Occident et de l’Ancien au Nouveau Monde

Programmation musicale

Claudio MONTEVERDI

Si dolce e’l tormento Lea Desandre, Thomas Dunford, Sylvia Abramovicz, Jean Rondeau

LIVE Salle Cortot 03.04

Antonio VIVALDI

Il Giustino, Acte I : « Vedro con mio diletto »

Lea Desandre, Jupiter (Thomas Dunford, (luth et direction), Théotime Langlois de Swart et Augustin Lusson (violons), Jérôme van Waebecke (alto), Bruno Philippe (violoncelle), Hugo Abraham (contrebasse) et Pierre Gallon (clavecin)

LIVE génération France Musique le Live 30.03.19

Antonio VIVALDI

Juditha Triumphans, Deuxième Partie : « Armatae face » Lea Desandre, Jupiter (Thomas Dunford, (luth et direction), Théotime Langlois de Swart et Augustin Lusson (violons), Jérôme van Waebecke (alto), Bruno Philippe (violoncelle), Hugo Abraham (contrebasse) et Pierre Gallon (clavecin)

LIVE génération France Musique le Live 30.03.19