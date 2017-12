Léa Desandre et David Stern mettent Bérénice dans tous ses états !

Les invités

Formé à l’école américaine, David Stern a la particularité de diriger aussi bien des orchestres modernes que des formations sur instruments d’époque.

Après avoir dirigé l’Opéra d’Israël et le Théâtre de Saint-Gall en Suisse, il est directeur musical de l’Opéra de Palm Beach et directeur artistique du Festival Baroque de Shanghai.

David Stern est le fondateur et directeur artistique d’Opera Fuoco, compagnie lyrique composée d’un atelier lyrique et d’un orchestre jouant sur instruments d’époque.

Révélation artiste Lyrique des Victoires de la Musique Classique 2017, lauréate du prix HSBC 2016 du Festival d’Aix-en-Provence et lauréate de la 7ème édition du Jardin des Voix, Léa Desandre a également remporté le Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics en 2017. Elle est Artiste résidente de l’Opéra Comique, membre de la Nouvelle Troupe Favart.

Programmation musicale des invités

♫ Franz Joseph HAYDN

Berenice : Non partir bell’idol mio

Lea Desandre (mezzo-soprano), Opera Fuoco, David Stern (direction)

APARTE 2017

♫ Johann Adolf HASSE

Scena di Berenice : Berenice che fai

Lea Desandre (mezzo-soprano), Opera Fuoco, David Stern (direction)

APARTE 2017

♫ Johann Adolf HASSE

Antigono : Sinfonia : I. Allegro di molto

Opera Fuoco, David Stern (direction)

APARTE 2017

♫ Felix MENDELSSOHN

Concerto pour violon et orchestre : II. Andante

Isaac Stern (violon), Orchestre de Philadelphie, Eugene Ormandy (direction)

SONY CLASSICAL 1950

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Theodora : Acte I sc 4 - As with rosy steps the morn (Air d’Irène)

Lorraine Hunt, Orchestre du siècle des lumières, Harry Bicket (direction)

AVIE 2004