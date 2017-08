Le violoncelliste Yan Levionnois, invité de Musique Matin

L'invité

Dernier disque

"Cello sonatas"

FONDAMENTA - 2017

Yan Levionnois (violoncelle), Guillaume Bellom (piano)

Prochains concerts

Dans l'Eglise Saint-Michel de Lagrasse (Aude), dans le cadre des Pages Musicales de Lagrasse :

- le 1er septembre : avec Tristan Raës (piano) et Charlotte Julliard (violon)

- le 2 septembre : avec Tristan Raës (piano) Charlotte Julliard (violon) et Marie Chilemme (alto)

- le 6 septembre : avec Tristan Raës (piano), Guillaume Chilemme (violon) et Raphaël Sévère (clarinette)

- le 8 septembre : avec Léa Hennino et Marie Chilemme (alto), Guillaume Chilemme et Pierre Fouchenneret (violon) Victor Julien-Laferrière et Yan Levionnois (violoncelle)

- le 9 septembre : avec Guillaume Bellom (piano), Léa Hennino (alto), Mi-Sa Yang, Guillaume Chilemme et Pierre Fouchenneret (violon), Jonas Vitaud (piano)

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite n°2 pour violoncelle seul BWV 1008 : Gigue

Yan Levionnois (violoncelle)

QEC 2017

♫ George CRUMB

Sonate : Tema pastorale con variazioni

Yan Levionnois (violoncelle)

SONY 2012

♫ Gabriel FAURE

Sonate n°1, op.109 pour violoncelle et piano : 2. Andante

Paul Tortelier (violoncelle), Jean Hubeau (piano)

ERATO 1991

♫ FRANZ SCHUBERT

Sonate pour violoncelle en la mineur D 821 Arpeggione : I. Allegro moderato

Guillaume Bellom (piano), Yan Levionnois (violoncelle)

FONDAMENTA (juin 2017)

♫ Krystof MARATKA

Poèmes : Naissance + Printemps

Mélanie Clapies (violon), Yan Levionnois (violoncelle)

FONDAMENTA 2014

♫ Felix MENDELSSOHN

Quatuor pour piano et cordes n°3 en si mineur, op 3 : Allegro vivace

Ismaël Margain (piano), Pierre Fouchenneret (violon), Adrien Boisseau (alto I), Yan Levionnois (violoncelle)

B RECORDS (2015)