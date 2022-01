Frédéric Lodéon fête ses 70 ans en musique avec la parution du coffret "Le Flamboyant" chez Erato

À l'occasion des 70 ans de Frédéric Lodéon, Erato publie l'intégrale de la discographie du violoncelliste dans un coffret de 21 disques, intitulé "Le Flamboyant", dont France Musique est partenaire. Joyeux anniversaire Frédéric Lodéon !

Une vie dédiée à la musique et à la transmission

Né le 26 janvier 1952, Frédéric Lodéon débute sa carrière de violoncelliste à 17 ans. Au Conservatoire de Paris, il obtient les Premiers Prix à l’unanimité de Violoncelle et de Musique de chambre. Il est le seul français à avoir remporté le Grand Prix Rostropovitch en 1977 alors âgé de 25 ans. Sa vie ponctuée de rencontres et d’amitiés célèbres, comme celle avec Rostropovitch, lui offre la chance d’animer en particulier une série d’émissions mensuelles : Musique, Maestro ! sur France 3, proposé par Jacques Chancel. Il a également présenté Les Victoires de la Musique Classique pendant 17 ans.

Il se consacre depuis 1990 à la direction d’orchestre avec succès. Frédéric Lodéon est Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur des Arts et Lettres, et a reçu le Prix Richelieu pour son bon usage de la langue française.

Un homme de Télévision et de Radio

En 1992, Frédéric Lodéon rejoint Radio France, en particulier France Inter où il est producteur et animateur de l’émission « Carrefour de Lodéon » de 1992 à 2013; citons aussi les « Grands concerts de Radio France », le dimanche à 21h, sur Inter. Il participe également à 15 Grands échiquiers à la télévision. Petit à petit, il réussi à décloisonner la musique classique pour la partager avec le plus grand nombre.

Sur France Musique, il produit de 2000 à 2006 avec « Le Pavé dans la mare », puis de 2006 à 2014 dans « Plaisirs d’amour ». Depuis la rentrée 2014, "Carrefour de Lodéon" est diffusé sur France Musique de 16h à 18h, du lundi au vendredi. A la rentrée 2019-2020, l’émission devient hebdomadaire et est diffusée le dimanche de 14h à 16h, toujours sur France Musique.

"Le Flamboyant" chez Erato & Joyeux anniversaire !

Le 21 janvier 2022 vient de paraître un coffret de 21 disques célébrant l'intégrale discographique du violoncelliste, sous le Label Erato.

186 pistes réunissent l'éblouissante carrière de Frédéric Lodéon, où l'artiste est accompagné de nombreux interprètes tels que, entres autres, Anne Queffélec, Michel Dalberto, l'Orchestre de chambre de Lausanne, Armin Jordan, Michel Portal....

Le répertoire varié offre des compositeurs comme Strauss, Prokofiev, Haydn, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Tchaïkovski....dans des oeuvres en solo, en musique de chambre, sonate, fantaisie ou en concerto.

En cette journée d'anniversaire du 26 janvier, Frédéric Lodéon sera aussi l'invité de Denisa Kerschova dans Allegretto, de Lionel Esparza dans Relax!, d’Aurélie Moreau dans Le van Beethoven et d’Alex Dutilh dans Open Jazz.

D’autres émissions lui seront consacrées : Le Concert du soir de 20h à 22h30 avec des oeuvres qu’il a interprétées ou dirigées, Les Trésors de France Musique de 23h à 00h mais également la rediffusion d’une nuit « Indétrônable Lodéon » de 00h à 2h autour de son parcours et de ses amis musiciens.