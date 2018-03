Le violoncelliste Christian-Pierre La Marca est l'invité de Musique Matin

Christian-Pierre La Marca

Christian-Pierre Lamarca est né en 1983. Après des études à Aix-en-Provence, d’où il est originaire, puis au Conservatoire de Paris avec Jean-Marie Gamard et Philippe Muller, il reçoit l'enseignement de Frans Helmerson à Cologne, Steven Isserlis à Londres et suit parallèlement les masterclasses de Mstislav Rostropovitch, Heinrich Schiff, Natalia Gutman, Anner Bylsma, et Gary Hoffman. Il est aussi encouragé et inspiré par un cercle de grands artistes tels que Itzhak Perlman, Philippe Jaroussky, Maria-Joao Pirès, Thomas Quasthoff, le Quatuor Artemis ou Seiji Ozawa.

Passionné de musique de chambre, il est également membre fondateur du Trio Dali et se produit régulièrement en récital avec la pianiste Lise de la Salle.

Ardent défenseur de la musique de son temps, il collabore ou créé des pièces de Peteris Vasks, Gyorgy Kurtag, Thierry Escaich, Philippe Hersant,Jean-Louis Florentz ou Nicolas Bacri.

Christian-Pierre partage avec son frère Adrien La Marca, la direction artistique du festival « Les Musicales de Pommiers » (Loire)

Il est professeur lors des Masterclasses de violoncelle à l’Académie Philippe Jaroussky au sein de la Seine Musicale.

Artiste officiel Jargar Strings et ambassadeur GEWA Music pour le monde, il joue un violoncelle unique de Jean-Baptiste Vuillaume (1856). La Fondation de la Vocation met à sa disposition un archet rare de Jacob Eury (1825).

Actualité

Christian-Pierre La Marca sort son nouveau disque "Paris-Moscou" avec la pianiste Lise De La Salle chez Sony Classical.

Concerts

Lundi 02 avril à Lourdes dans le cadre du festival international de Lourdes

Jeudi 05 avril : Masterclass à l'Académie Musicale Philippe Jaroussky à Boulogne Billancourt

Lundi 09 avril à l'Hôtel National des Invalides à Paris

Mercredi 11 avril à la Salle Gaveau à Paris (concert de sortie "Paris-Moscou")

♫ Programmation musicale de l'invité

Gabriel FAURE

Papillon op.77

Christian-Pierre La Marca, Lise de la Salle

SONY CLASSICAL

Antonin DVORAK

Concerto n°2 en si min op 104 B 191 : I. Allegro

Yo-Yo Ma, Orchestre Philharmonique de Berlin, Lorin Maazel

SONY CLASSICAL

Nikolaï RIMSKY KORSAKOVLe conte du Tsar Saltan op.57 - Le vol du bourdon

Christian-Pierre La Marca, Camille Bertault

SONY CLASSICAL

Melody GARDOT

Baby, I'm a fool

UNIVERSAL MUSIC

Serge RACHMANINOV

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.19 : II. Allegro scherzando

Christian-Pierre La Marca, Lise de la Salle

SONY CLASSICAL

Federico MOMPOU

Scènes d’enfants : Cris dans la rue

Arcadi Volodos

SONY CLASSICAL

Igor STRAVINSKY

Mavra

Christian-Pierre La Marca, Lise de la Salle

SONY CLASSICAL