La Nuit Transfigurée, le nouveau disque du Trio Karénine

Dans leur nouveau disque La Nuit Transfigurée paru sur le label Mirare le 19 février 2021, Louis Rodde, Paloma Kouider et Fanny Robillard du Trio Karénine nous font voyager dans le monde de la transcription, à travers un programme Liszt, Schumann et Schoenberg.

Franz Liszt (1811-1886), Tristia (transcription pour piano, violon et violoncelle de Vallée d’Obermann S. 723c)

Robert Schumann (1810-1856), Six Pièces en forme de canon op. 56, transcription de Theodor Kirchner

Arnold Schoenberg (1874-1951), La Nuit transfigurée op. 4, transcription d'Eduard Steuermann

Le Trio Karénine

Le Trio Karénine est fondé à Paris en 2009 sous l’impulsion de trois jeunes musiciens et amis. Heureux de collaborer avec d’autres artistes, les trois musiciens partagent régulièrement la scène avec Adrien La Marca, Marie Chilemme, Sarah Chenaf, Hélène Clément, Alena Baeva, Raphaël Sévère…

Le premier disque des Karénine, consacré aux trios de Robert Schumann et paru en 2016 pour le label Mirare a reçu les meilleures critiques de la presse internationale, tout comme leur second disque qui met cette fois la musique française à l’honneur avec les trios de Fauré, Ravel et Germaine Tailleferre. Sorti au printemps 2018, ce disque a reçu 5 étoiles Classica et 5 Diapasons, et a été nommé pour le prestigieux Preis der Deutschen Schallplattenkritik en Allemagne, de même que le troisième opus du trio, un album slave dédié à Chostakovitch, Weinberg et Dvorak, paru en octobre 2019.

En 2020, le trio créé une oeuvre de Franck Krawczyk au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.

Prochains concerts

15 mars 2021 à la Salle Cortot à Paris

Le concert sera retransmis en ligne, également accessible pendant quinze jours sur la plateforme Recit'hall

7 avril 2021 au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence

Festival qui aura lieu en ligne, du 27 mars au 11 avril

6 juin 2021 à Châteauneuf de Gadagne en Provence

10 juillet au Festival de Colmar

