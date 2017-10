Le trio Empreinte sort son premier disque "Crossing the line"

Les invités

Le Trio Empreinte fait ses débuts en 2013 à l'occasion de la Journée Internationale de la Femme. Ce choix n’est pas anodin puisque les trois musiciennes s’engagent à programmer un grand nombre de femmes compositeurs : Clara Schumann, Germaine Tailleferre, mais aussi des compositrices plus méconnues telles que Mel Bonis ou Pauline Viardot. Cet engagement représente, à côté de la création contemporaine, la trame identitaire du Trio.

Durant la saison 2014-2015, le Trio Empreinte est invité en résidence aux Maisonnettes de Gargenville, ancienne demeure de Nadia Boulanger. Il est également amené à se produire à Paris à Radio-France, à la salle Rossini, dans le cadre des Concerts à la Fontaine de la Maison Selmer, au Bateau Daphné, dans les salons France-Amériques de l'Hôtel le Marois, mais aussi au Festival Musica Nigella, au Festival des Monts de la Madeleine...

Ayant à cœur de continuer à s’investir dans la création d’aujourd’hui, il collabore avec des compositeurs tels que Graciane Finzi. Dédicataire de son œuvre « Crossing the Line », le Trio a choisi de l'inclure dans son premier album éponyme, paru en 2017 chez Klarthe Records.

Le disque

"Crossing the line"

Trio Empreinte - Clara ABOU (violon), Emilie HEURTEVENT, (saxophones) et Anne de FORNEL (piano)

Oeuvres d'Ida Gotkovsky, Mel Bonis, Graciane Finzi et Lili Boulanger.

Klarthe Records [KLA 019] (septembre 2017)

Prochain concert

Dimanche 8 octobre à 17 heures - Salle Rossini - Mairie du 9e arrondissement, Paris (dans le cadre des "Après-midi musicaux"

Programmation musicale des invités

♫ Mel BONIS_

Suite en trio op.59 pour violon, saxophone soprano et piano : I. Sérénade_

Trio Empreinte

KLARTHE 2017

♫ John CAGE

Sonate I pour piano préparé

Maro Ajemian (piano)

WERGO 1994

♫ Graciane FINZI

Crossing the Line

Trio Empreinte

KLARTHE 2017

♫ Serge RACHMANINOV

Danses symphoniques op 45 : I. Non allegro - pour orchestre

Orchestre national du capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev (direction)

NAIVE RECORDS 2010

♫ Ida GOTKOVSKY

Trio Lyrique pour violon, saxophone alto et piano : I. Molto dolce legato sostenuto

Trio Empreinte

KLARTHE 2017 (1984)

♫ Georges ENESCO

Sonate n°3 en la min op 25 pour violon et piano : 1. Moderato

Yehudi Menuhin (violon), Hephzibah Menuhin (piano)

EMI CLASSICS 1996 (enregistrement 1936)

♫ Lili BOULANGER

Clairières dans le ciel : V. « Au pied de mon lit » pour violon, saxophone ténor et piano

Trio Empreinte

KLARTHE 2017