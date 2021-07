Le Samson de Roberto Alagna et Jean-Louis Grinda aux Chorégies d'Orange

Pour l'édition 2021 des Chorégies d'Orange, Roberto Alagna chantera avec Marie-Nicole Lemieux dans la production très attendue de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, mise en scène par Jean-Louis Grinda, directeur du festival.

D'abord programmé pour l'été 2020, l'opéra avait été annulé en raison de la pandémie. Cette production qui devait marquer le retour du ténor Roberto Alagna aux Chorégies d'Orange, festival dans lequel il ne s'était plus produit depuis 2015, sera donnée le samedi 10 juillet 2021, avec Marie-Nicole Lemieux dans le rôle de Dalila, et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Yves Abel, les Chœurs des opéras Grand Avignon et de Monte-Carlo et les ballets des opéras Grand Avignon et de Metz. C'est le directeur du festival, Jean-Louis Grinda, qui signe la mise en scène.

Au micro de Clément Rochefort, le ténor Roberto Alagna détaille son rôle : "Tous les rôles sont difficiles, surtout pour le ténor. Il n'y a jamais de rôle facile pour un ténor ! Même une phrase est difficile. Mais le rôle de Samson peut sembler facile si on le chante juste une fois, après s'être reposé. Mais quand on accumule les heures de répétition, il est épuisant, car c'est un rôle qui demande beaucoup dans l'émotion, qui est large dans la tessiture, souvent inconfortable car il y a beaucoup de notes de passage... Et il y a l'intensité du personnage, et les deux chœurs qui chantent en même temps ! Et bien sûr le plein air, qui augmente la difficulté. Mais c'est un rôle tellement beau, la musique est magnifique et Jean-Louis a fait une très belle mise en scène ; ça m'a séduit tout de suite".

Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, directeur des Chorégies d'Orange et metteur en scène, s'exprime sur sa direction d'acteurs : "Un directeur d'opéra est là pour mettre ensemble des artistes, dans les meilleures conditions possibles, pour leur permettre d'exercer leur art. Dans mon travail de metteur en scène, je ressens également ce besoin de laisser une liberté, de donner des idées et de faire confiance aux artistes, parce que l'artiste est un interprète qui a une grande part de création dans le spectacle".

Roberto Alagna chantera également aux Chorégies le 24 juillet pour le récital "Nuit verdienne" avec Ludovic Tézier et Ildar Abdrazakov, et l'Orchestre National de Lyon sous la baguette de Konstantin Tchoudovski.

Samson et Dalila est à écouter en direct sur France Musique