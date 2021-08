Le récital à Royaumont de Maroussia Gentet

Révélée au Concours international de piano d'Orléans en 2018, la jeune Maroussia Gentet sera en récital au festival de Royaumont le 4 septembre, autour de Frédéric Durieux et Claude Debussy, en célébrant la composition.

Née en 1992, Maroussia Gentet remporte le Premier Prix Blanche Selva et les Prix SACEM, Roussel, Jolivet, Riccardo Vines et le prix des étudiants au 13ème Concours International de piano d'Orléans en 2018.

Après des études au CNSM de Lyon, sa ville natale, elle fait la rencontre de Rena Shereshevskaya dont elle suit les cours à l’Ecole Normale de Paris - Alfred Cortot, et se perfectionne au CNSM de Paris, auprès de Claire Désert et Florent Boffard. Elle achève ensuite un Master d’Accompagnement Vocal auprès d’Anne Le Bozec au CNSM de Paris, et continue actuellement en Doctorat.

Sa carrière se développe à travers de nombreux festivals et saisons en France (Roque d’Anthéron, Folles Journées de Nantes, Festival Radio France à Montpellier, etc.). Elle cultive des répertoires variés, comme en témoignent ses projets pour la Maison de la Radio comme le Concerto de Poulenc avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Frank, ainsi que la participation à l’Intégrale des Sonates de Beethoven.

Après plusieurs concerts autour d’Henri Dutilleux, notamment lors de la commémoration des 100 ans de la naissance du compositeur à l’Auditorium de la Maison de la Radio, elle consacre son premier disque (2016) à la musique pour piano du compositeur français et de celle de Karol Szymanowski, compositeur polonais. Son deuxième disque "Invocation", consacré aux Miroirs de Maurice Ravel sort en 2019 sur le label BRecords.

Les prochains concerts de Maroussia Gentet