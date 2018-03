Le réalisateur Christophe Pinto et le chef d'orchestre Mathieu Romano sont les invités de Musique Matin

08h05-08h30 : Christophe Pinto, réalisateur de "Max & Maestro"

Comédie animée de 52 épisodes de 13 minutes réalisée par Christophe Pinto et d’après un concept de Giorgio Welter et Agathe Robilliard.

Max est un garçon de 11 ans (et demi !) comme beaucoup d’autres. Il vit avec ses parents dans une cité tranquille, il fait du foot et du rap. Il est clavier dans le groupe Les Ninjas VNR. Un jour, Daniel Barenboim et la musique classique entrent par hasard dans sa vie, et cette rencontre change son existence. Il ne pense plus qu’à une chose : devenir un grand pianiste ! Et c’est logiquement M. Barenboim, le plus grand chef d’orchestre au monde, qui va lui montrer le chemin.

Max et Maestro, instrument pédagogique

Chaque épisode dévoile un morceau (il y en a donc 52 au total), que Daniel Barenboïm interprète ou dirige, ainsi qu’une notion musicale (l’oreille absolue, le crescendo…).

« La musique m’a enseigné plus de choses à propos de la vie que la vie ne m’en a enseigné à propos de la musique. » Daniel Barenboim

Le rappeur Akhenaton, membre fondateur du groupe IAM, a composé toute la musique d’ambiance.

Diffusion

Du lundi au vendredi à 17h15 sur France 4

♫ Programmation musicale : Christophe Pinto

Jean-Sébastien BACH

Prélude en do majeur BWV 846

Glenn Gould (piano)

SONY

Frédéric CHOPIN

Nocturne en ut mineur op.48 n°1 : Lento

Daniel Barenboim (piano)

DG

08h30-08h55 : Mathieu Romano

Mathieu Romano fait partie de cette nouvelle génération de chefs polyvalents, travaillant tout autant avec le chœur a cappella qu’avec l’orchestre. Il aborde tous les genres, de la musique baroque à la création contemporaine, en concert comme à l’opéra. Après des études musicales en Bourgogne, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y obtient ses prix de

flûte traversière et de musique de chambre à l’unanimité en 2009, puis intègre la classe supérieure de direction d’orchestre.

Il se perfectionne lors de master classes auprès de François-Xavier Roth, Pierre Boulez, Susanna Mälkki, Stephen Cleobury, Hans-Christoph Rademann, Catherine Simonpietri ou encore Didier Louis. Il assiste également Dennis Russell Davies puis David Zinman au sein de

l’Orchestre Français des Jeunes en 2013, 2014, et 2015.

Il fonde l’Ensemble Aedes en 2005, choeur avec lequel il est particulièrement impliqué dans les actions d’accessibilité et d’éducation à la musique,

L'Ensemble Aedes à travers le regard de son directeur artistique, Mathieu Romano, et de ses chanteurs en cliquant ici !

Actualité

L’Ensemble Aedes célèbre en 2018 l’année Debussy à travers un programme profondément humain, lumineux et apaisé, à l’image du Requiem de Gabriel Fauré, donné dans sa version originale de 1893, avec la complicité de l’orchestre Les Siècles, sous la direction de Mathieu Romano.

Concerts

Vendredi 30 mars 2018 à 20h30 au Théâtre de l’Archipel (Perpignan)

Jeudi 12 avril 2018 à 20h à l’Opéra de Massy

Jeudi 24 mai 2018 à 20h30 au Festival de l’Epau

♫ Programmation musicale : Mathieu Riomano

Claude DEBUSSY

3 chansons de Charles d’Orléans : Dieu qu’il la fait bon regarder

Ensemble Aedes, Mathieu Romano (direction)

ELOQUENTIA

Francis POULENC

Figure Humaine : “Aussi bas que le silence"

RIAS, Daniel Reuss (direction)

HARMONIA MUNDI

Gabriel FAURE

Requiem op.48 : I. Introït et II. Kyrie

Choeur du King’s College de Cambridge, Orchestre du siècle des Lumières, Stephen Cleobury (direction)

CAMBRIDGE

Maurice RAVEL

Daphnis et Chloé : Introduction (1ère partie)

Ensemble Aedes, Mathieu Romano, Orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth (direction)

HARMONIA MUNDI