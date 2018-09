Le Quatuor van Kuijk est l'invité de Musique Matin

Depuis sa création à Paris en 2012, le Quatuor Van Kuijk — composé par Nicolas Van Kuijk (violon), Sylvain Favre-Bulle (violon), Emmanuel François (alto) et François Robin (violoncelle) — s’est imposé sur la scène musicale actuelle. L’ensemble, en pleine ascension, accumule les récompenses et a déjà été invité dans les plus grandes salles internationales.

, © Quatuor Van Kuijk chez Alpha

Avec pour ambition de proposer deux atmosphères différentes pour deux quatuors d’un même auteur, la sortie de ce nouveau disque apporte un autre éclairage sur les pages plus tardives de Schubert, car aller à sa rencontre, c’est bien sûr approfondir la connaissance de son langage, mais aussi d’affiner une "appropriation du style, du son, et de l’articulation spécifiques" à ce compositeur.

Franz SCHUBERT

Quatuor à cordes n°14 en ré min D 810 (La jeune fille et la mort) : 2. Andante con moto

Quatuor van Kuijk

ALPHA CLASSICS

Franz SCHUBERT

Quatuor à cordes n°10 en Mi bémol Maj op posth 125 n°1 D 87 : 2. Scherzo. Prestissimo

Quatuor van Kuijk

ALPHA CLASSICS

