Le quatuor Nevermind invité de Musique matin pour la sortie de son deuxième disque dédié à Telemann.

Nevermind est un jeune ensemble de quatre musiciens et amis - Anna Besson (traverso), Louis Creac’h (violon), Robin Gabriel Pharo (viole de gambe) et Jean Rondeau (clavecin) - qui se rencontrent au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et que l'amour pour la musique ancienne et l'influence des musiques jazz et traditionnelles ont poussé à se réunir et former un ensemble.

Le quatuor Nevermind s'est ainsi créé afin de faire partager la musique des XVIIème et XVIIIème siècles.

En 2014, Nevermind est lauréat du Concours international de musique de chambre Van Wassenaer, à Utrecht, où il remporte le 3e prix ainsi que le Prix spécial du Festival d’Utrecht qui lui offre une tournée en 2016.

Programmation musicale des invités

♫ Georg Philipp TELEMANN

Quatuors parisiens : Concerto I en sol majeur : I. Grave - Allegro - Grave - Allegro

Nevermind

ALPHA 2017

♫ Jean-Baptiste QUENTIN

Sonate en trio op.10 n°5 : Adagio

Nevermind

ALPHA 2016

♫ Robert SCHUMANN

Quintette en Mi bémol Maj op 44 : I. Allegro brillante

Quatuor Emerson

DGG 1995

♫ Georg Philipp TELEMANN

Nouveaux quatuors parisiens : Quatuor n°6 en mi mineur TWV 43:e4 : I. Prélude

Nevermind

ALPHA 2017

♫ Georg Philipp TELEMANN

Quatrième livre de quatuors : Sonate II en fa majeur TWV 43:F1 : II. Allegro

Nevermind

ALPHA 2017

♫ Philippe KATERINE

Un moment parfait

Philippe Katerine

CINQ 7 2016