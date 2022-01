Le Quatuor Modigliani: "On comprend la résonance de chaque mot des Lieder dans les quatuors de Schubert"

Le Quatuor Modigliani publie un coffret de 5 disques réunissant l'intégrale des 15 quatuors à cordes de Franz Schubert. Le compositeur viennois est mis à l'honneur pour la Folle Journée de Nantes où le quatuor interprètera toute son oeuvre du 28 au 30 janvier 2022.

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani s'impose parmi les quatuors les plus demandés de notre époque. Il se produit chaque année dans le monde entier lors de nombreuses tournées. Après avoir relancé en 2014 les Rencontres Musicales d’Evian, et en avoir assuré la direction artistique pendant 8 ans, le Quatuor Modigliani se voit confier la direction artistique du Concours International de Quatuors à cordes de Bordeaux en 2020. Le quatuor y invite ainsi chaque année les plus grands quatuors et ensembles de musique de chambre à l’occasion du festival "Vibre !" La transmission auprès des jeunes générations.

Le Quatuor Modigliani poursuit une riche collaboration avec le label Mirare. Ses 15 disques témoignent de son vaste répertoire (Schubert, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Bartok…) et obtiennent de nombreuses récompenses en France et à l'étranger.

Nous recevons ce matin Amaury Coeytaux (violon 1) et Laurent Marfaing (altiste).

Membres du Quatuor Modigliani :

Amaury Coeytaux (violon 1) joue un violon de Guadagnini de 1773

Loic Rio (violon 2) joue un violon de Guadagnini de 1780

Laurent Marfaing joue un alto de Mariani de 1660

François Kieffer joue un violoncelle de Matteo Goffriller "ex-Warburg" de 1706

Nous avons l'impression d'être en quintette car on inclut le public en lui transmettant les émotions qui sont contenues dans une partition."

Amaury Coeytaux, Quatuor Modigliani

L'intégrale des quatuors à cordes de Franz Schubert (1797-1828)

Schubert décède à 31 ans et laisse derrière lui un millier d'œuvres, il a composé tous les genres musicaux, excepté le concerto. Il composa plus de six cent Lieder, de la musique chorale, de la musique pour piano et des opéras. Il accordera évidemment une grande importance à la Musique de chambre. Le Quatuor Modigliani publie un coffret de ses 15 quatuors à cordes, alors composés entre 1810 et 1826.

Disque à paraître le 21 janvier 2022 sous le label Mirare

Les membres du quatuor ont ainsi intitulés les 5 disques du coffret :

Harmonie Art du chant Classicisme Etats d'âmes Clair-Obscur

Les prochains concerts du Quatuor Modigliani (en France)