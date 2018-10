Le Quatuor Béla est l'invité de Musique Matin

"Sur vestiges" D'Adamo

Un quintette entre ombres et violoncelle...

Une violoncelliste, seule visible en scène. Un quatuor, ombres musiciennes, caché ou dissimulé. L'oeuvre de Daniel D’Adamo joue de ce dispositif pour créer ici un théâtre de miroirs et d’échos en préambule au Quintette en ut de Franz Schubert, l'un de ses nombreux chefs d'œuvres composés au seuil de sa mort.

Autour du thème tragique de La jeune fille et de l’eau, Daniel D'Adamo a voulu «composer comme celui qui ramasse les vestiges d’une œuvre oubliée, les observe et les recycle avec les contraintes de son époque». En utilisant les codes expressifs, la construction formelle et la technique instrumentale actuels, le compositeur fait surgir son œuvre des décombres de Schubert.

Au devant de la scène, se tient Noémi Boutin, tandis que les musiciens du Quatuor Béla demeurent invisibles.

Ils sont l’eau dormante, miroir de la beauté de la jeune femme qui s’enivre de son propre reflet.

, © Jean-Louis Fernandez

Le Quatuor Béla

Fondé en 2006 par Julien Dieudegard et Frédéric Aurier, violons, Julian Boutin, alto, Luc Dedreuil, violoncelle –, le Quatuor Béla s’est réuni autour du désir de défendre le fabuleux répertoire du XXe siècle ainsi que la créa­tion. Il se produit en France sur des scènes éclectiques : Philharmonie de Paris, Arsenal de Metz, Festival d’Aix en Provence, Flâneries de Reims, Biennale Musique en Scène de Lyon, ainsi qu’à l’étranger (Italie, Galilée, Afrique du Sud, Colombie…). Le Quatuor Béla se distingue par sa volonté d’être à l’initiative de nouvelles compositions et de nourrir le dialogue entre interprètes et compositeurs. Il a notamment créé des œuvres de Philippe Leroux, Francesco Filidei, Jean-Pierre Drouet, Karl Naegelen, Frédéric Aurier… En 2013 deux disques ont été publiés, lesquels ont obtenu le prix de l’Académie Charles Cros. En 2015, le Quatuor Béla reçoit le prix de la Presse Musicale Internationale (Prix Antoine Livio).

Un album du programmeSur Vestigessera enregistré en mars prochain pour une sortie à l'automne sous le label NoMadMusic.

Prochains concerts

Vendredi 5 Octobre 2018, Théâtre de Coulommiers

Lundi 8 Octobre 2018 , 20:30, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris (capté par France Musique pour diffusion ultérieure)

Samedi 10 Novembre 2018 , 17:00, Théâtre Charles Dullin, Chambéry

Mardi 20 Novembre 2018 , 20:00, Le Lux, Scène Nationale de Valence

Dimanche 25 Novembre 2018, Arles, Chapelle du Méjan

Vendredi 14 Décembre 2018 , 20:00, Théâtre de Lorient

Concert parisien en partenariat avec La Belle Saison.