Le Quatuor Arod signe un premier disque en hommage à Mendelssohn

Les invités

le Quatuor Arod

Violons : Jordan Victoria et Alexandre Vu

Alto : Corentin Apparailly

Violoncelle : Samy Rachid

Créé en 2013, le Quatuor Arod remporte le Premier Prix du Concours International de l'ARD de Munich en 2016. Il avait déjà remporté le Premier Prix du concours Carl Nielsen de Copenhague en 2015 et le Premier Prix du Concours européen de la FNAPEC en 2014.

En 2017, il est nommé « BBC New Generation Artist » pour les saisons 2017 à 2019.

En 2017 et 2018, le Quatuor Arod se produira notamment à l'Auditorium du Louvre, au Théâtre des Bouffes du Nord et à la Philharmonie de Paris, à l’Arsenal de Metz, à Bordeaux et à Montpellier, à Bozar (Bruxelles), à Schloss Elmau, au Mozarteum de Salzbourg, au Black Diamond de Copenhague, au Konzerthaus de Vienne, au Concertgebouw d’Amsterdam, à la Tonhalle de Zurich, au Wigmore Hall de Londres, à Tokyo, en Finlande, en Suisse, en Italie ou encore en Serbie. Le Quatuor Arod se produit aussi dans de nombreux festivals : Verbier et Montreux (Suisse), Aix-en-Provence, Menton, Salon-de-Provence, Folle Journée de Nantes, Prades, Heidelberg, Rheingau, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen Musikfest, Mozartfest Würzburg, Spring Music Festival de Prague…

Le Quatuor Arod collabore avec des artistes tels que les altistes Amihai Grosz et Mathieu Herzog, le pianiste Eric Lesage, les clarinettistes Martin Fröst, Romain Guyot et Michel Lethiec ou encore les violoncellistes Raphaël Pidoux, Harriet Krijgh, François Salque et Bruno Philippe. En 2017, il crée le premier quatuor à cordes du compositeur français Benjamin Attahir (commande de La Belle Saison, de ProQuartet et du Quatuor Arod). Le Quatuor bénéficie de l’enseignement de Mathieu Herzog et de Jean Sulem et est actuellement en résidence à la Chapelle Musicale de la Reine Elisabeth de Bruxelles dans la classe du Quatuor Artemis. Il travaille par ailleurs régulièrement avec le Quatuor Ebène et le Quatuor Diotima. Le Quatuor Arod est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et à ProQuartet - CEMC. Il est lauréat HSBC de l’Académie du Festival d’Aix, et des Fondations Banque Populaire et Safran. Le Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du Quatuor Arod.

Le disque

, © Erato Warner Classics

"Mendelssohn"

Felix Mendelssohn : "Quatuor à cordes op.44 n°2", "Quatuor à cordes op.13", "Quatre pièces pour quatuor à cordes op.81", "Frage" op.9.

Interprètes : Quatuor Arod, Mezzo-soprano Marianne Crebassa

Sortie le 29 septembre 2017 ERATO

Prochains concerts

2 octobre 2017 au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris.

5 octobre 2017 au Théâtre de Coulommiers à Coulommiers (77)

7 octobre 2017 à la “Nuit du Quatuor” à la Philharmonie de Paris à 23 h 30 Programme Béla Bartók "Quatuor n°1 en la mineur, op.7 sz.40".

11 octobre 2017 au Tandem à Arras (62)

Programmation musicale des invités​

♫ ANTON WEBERN

Cinq Mouvements pour quatuor à cordes op 5 : I. Heftig bewegt

Quatuor Arod

Concert donné le 23 mars 2017 à 12h30 à l'Auditorium du Musée du Louvre à Paris

♫ Felix MENDELSSOHN

Quatuor à cordes n°2 en la mineur op.13 : I. Adagio - Allegro vivace

Quatuor Arod

ERATO 2017

♫ NASA

Jupiter, Miranda (satellite d’Uranus), Neptune, Anneaux d’Uranus, Saturne

YOUTUBE

♫ György LIGETI

Lux Aeterna

Stuttgart Schola Cantorum, Clytus Gottwold (direction)

SONY 1996

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

“Vorrei spiegarvi oh Dio” K 418 - pour soprano et orchestre”

Edita Gruberova (soprano), Orchestre de chambre d’Europe, Nikolaus Harnoncourt (direction)

WARNER CLASSICS 2016

♫ Felix MENDELSSOHN

12 Lieder op.9 : 1. Frage - arrangement pour mezzo-soprano et quatuor à cordes

Marianne Crebassa, Quatuor Arod

ERATO 2017

♫ Felix MENDELSSOHN

4 pièces pour quatuor à cordes op.81 : Scherzo en la mineur

Quatuor Arod

ERATO 2017

♫ Felix MENDELSSOHN_

4 pièces pour quatuor à cordes op.81 : Capriccio. Andante con moto (E minor)

Quatuor Arod

ERATO 2017