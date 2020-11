Samy Rachid du Quatuor Arod : "La jeune fille et la mort est la toute première oeuvre qu'on a joué !"

Après deux enregistrements remarqués, le Quatuor Arod livre dans la sublime acoustique de la Chaux de Fonds, une autre vision des quatuors de Schubert. Au menu : le célèbre quatuor n°14 « La jeune fille et la mort », le n°4, ainsi que le 1er mouvement du quatuor n°12 inachevé.

Le Quatuor Arod naît en 2013 au Conservatoire de Paris. Tous les membres du quatuor y ont étudié, bénéficiant notamment de l’enseignement de Jean Sulem.

Travaillant au Conservatoire avec le Quatuor Ébène et leQuatuor Artemis à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth de Bruxelles, le quatuor désormais résident à la Fondation Singer-Polignac se donne un nouveau défi ambitieux avec le Concours International de Musique de Chambre Carl Nielsen à Copenhague de 2015. Ce concours abordé avec sérénité et plaisir demeure l’un des grands souvenirs d’Arod, qui y remporte le Premier Prix et deux Prix d’interprétation.

Le quatuor remporte également le Premier Prix du concours de l'ARD de Munich. Poussé dans la lumière par ce coup d’éclat, le Quatuor Arod nommé BBC New Generation Artist de 2017 à 2019 et ECHO Rising Star pour la saison 2018-2019 poursuit sur sa lancée, en se produisant dans de prestigieuses salles.

Le Quatuor Arod a également gravé deux disques chez Erato. Le premier est consacré aux Quatuors de Mendelssohn, avec l'Op.44 n°2 , l'Op.13 et Quatre pièces Op.81 Frage op.9.

Il signe leur deuxième disque avec The Mathilde Album, accompagné d'Elsa Dreisig en 2019, dans le répertoire d'Anton Webern, Langsamer Satz Arnold Schoenberg, le quatuor à cordes n°2 avec Elsa Dreisig et Alexander von Zemlinsky, Op.15 n°2.

"Schubert - La jeune fille et la mort” un disque paru le 2 octobre 2020 chez Erato

"Nous souhaitons pouvoir explorer plusieurs étapes stylistiques de la vie de Schubert"

"En plein dans les célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, il nous semblait intéressant de rendre hommage à l'un des compositeurs le plus influencé par celui-ci. Peu avant sa mort prématurée, Schubert se délivre du poids que représente Beethoven et couche sur le papier ses plus grands chefs-d'oeuvres dans un temps record, lors des dernières années de sa vie. Son langage n'aurait sûrement pas été le même sans l'influence visionnaire de Beethoven, bien que du point de vue stylistique, Schubert soit également pour nous le digne héritier du langage mozartien. C'est là toute sa complexité : tourné vers le futur, dans les traces de Beethoven, mais emprunt de tradition dans la forme et dans l'influence des mélodies populaires." Quatuor Arod.

Distribution

Jordan Victoria, 1er violon

Alexandre Vu, 2ème violon

Tanguy Parisot, alto

Samy Rachid, violoncelle

