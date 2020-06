Le premier concert en public à la Maison de la Radio avec François-Xavier Roth

Accompagné par l'Orchestre National de France et Cédric Tiberghien, François-Xavier Roth sera en concert avec public ce soir à l'Auditorium de la Maison de la Radio. Le concert sera capté et diffusé en direct sur France Musique et Arte Concert.

François-Xavier Roth - L'invité du jour du 25/06/2020, © Getty / ullstein bild